Экономика

В Кыргызстане снизились цены на овощи, но они дороже, чем в Казахстане

В Кыргызстане снизились цены на овощи, но они дороже, чем у соседей.

Министерство сельского хозяйства Кыргызстана провело сравнительный анализ цен на продукты питания в Кыргызстане, России и Казахстане. Мониторинг от 17 сентября 2025 года показал, что в республике наблюдается снижение цен на овощи, однако стоимость некоторых товаров выше, чем у соседей.

Сравнение цен на основные продукты (в сомах):

  • Яйца: в Кыргызстане — 93,7, в Казахстане — 108,7, в России — 118 сомов;

  • Картофель: в Кыргызстане — 39, в Казахстане — 32,6, в России — 69,5 сома;

  • Сахар: в Кыргызстане — 76,4, в Казахстане — 93,5, в России — 76,8 сома;

  • Растительное масло: в Кыргызстане — 151,5, в Казахстане — 171 сом;

  • Баранина: в Кыргызстане — 674, в Казахстане — 710 сомов;

  • Лук: в Кыргызстане — 33,1, в Казахстане — 26,6, в России — 60 сомов;

  • Морковь: в Кыргызстане — 51, в Казахстане — 34,7, в России — 62,5 сома.

Согласно мониторингу, в Кыргызстане отмечено снижение цен на овощную продукцию, в частности на морковь, лук и картофель.
