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Экономика

В Бишкеке на зарплату можно купить меньше продуктов, чем в других странах ЕАЭС

По итогам сентября 2023 года самые высокие цены на пастеризованное молоко среди столиц стран Евразийского экономического союза оказались в Бишкеке. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

По его информации, почти у всех товаров первой необходимости в сентябре максимальную среднюю стоимость по сравнению с остальными столицами государств ЕАЭС зафиксировали в Москве.

При этом в сентябре среди столиц стран объединения максимальная средняя розничная цена на яйца ($1,28 за десяток) отмечена в Бишкеке, а минимальная розничная ($0,98) — в Минске.

В столице Кыргызстана самые высокие цены на пастеризованное молоко ($0,9 за литр).

Наиболее низкая стоимость баранины ($6,53) и сливочного масла ($4,98) отмечена в Бишкеке. Самые дешевые говядину ($4,26) и пастеризованное молоко ($0,62) продавали в Минске.

В сентябре картофель в Бишкеке был дороже на 18,2 процента, чем в Астане, на 29,5 процента, чем в Москве и на 25 процентов, чем в Минске. Стоимость хлеба из муки первого сорта была на 40,5 процента выше, чем в столице Казахстана. Говядина в Минске на 33,5 процента дешевле, чем в столице Кыргызстана.

Средняя цена на яйца в сентябре по Бишкеку превысила ее уровень в Астане (на 5,5 процента), Москве (на 21,9 процента) и Минске (на 23,4 процента), пастеризованное молоко — в Астане (на 7,8 процента), Москве (на 5,6 процента) и Минске (на 31,1 процента).

Сравнительный анализ покупательной способности среднемесячной заработной платы по столицам государств ЕАЭС свидетельствует о том, что на среднюю зарплату меньше всего можно купить в Бишкеке. Это связано с низким размером среднего оклада.

Например, в столице Кыргызстана на среднюю заработную плату можно купить более 700 килограммов муки, тогда как в Москве — в три раза больше (2 тысячи 132,1 килограмма). В Астане на одну зарплату можно приобрести 3 тонны картофеля, а в Бишкеке — чуть более 900 килограммов.

На бишкекскую заработную плату можно купить в 2,9 раза меньше продуктов, чем на московскую. Самый большой разрыв — в возможности купить картофель (в 4,4 раза), а самый меньший — в покупке сливочного масла (в 1,4 раза).

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