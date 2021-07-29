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Экономика

Кыял Кенжематова: Такое ощущение, что вся Европа потянулась к нам

«У меня сложилось такое ощущение, что вся Европа потянулась к нам», — заявила сегодня на брифинге заместитель директора Департамента туризма Кыял Кенжематова.

По ее словам, с 16 июля 2021 года был расширен перечень стран для пребывания туристов в республику. До этого времени въезд наземным путем для туристов из 33 зарубежных стран. Сняты ограничения по въезду, которые были установлены распоряжением правительства от 17 марта 2020 года. Сейчас в Кыргызстан могут прибывать туристы из 67 стран, в том числе из Израиля, Украины и других стран.

«Традиционно большего всего туристов приезжает нам из ближнего зарубежья — это Россия, Казахстан, Узбекистан. Очень активно начали пребывать туристы из Европы. Они любят экологию, именно сейчас такой период, что люди хотят путешествовать по стране. Многих туристов привлекает возможность посещать страну наземным транспортом из-за расположения ее в центре Азии. Они могут прибыть в Кыргызстан через Узбекистан, Таджикистан, Казахстан. Сейчас мы делаем все, чтобы помочь этим туристам попасть в нашу страну. Мы открыты. В час ночи вчера, к примеру, прибыли туристы из Франции в Ош», — рассказала Кыял Кенжематова.

«Кыргызстан популярен для альпинистов и для тех людей, кто выбирает экотуризм. Люди устали за время пандемии сидеть взаперти уже больше года. Европейцы любят треккинг, посещать новые страны. По ее мнению, Кыргызстан — это идеальное место, где можно восстановить свое здоровье после перенесенного COVID-19. У нас можно получить лечение в термальных источниках, процедуры в здравницах, а также оздоровиться в условиях высокогорья», — заключила она.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/202506/
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