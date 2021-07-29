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Экономика

Цифра дня. 6 тысяч налогоплательщиков, не сдавших отчеты, нашли с начала года

С начала года Государственная налоговая служба разыскала 6 тысяч 53 налогоплательщика, которые не представили налоговые отчеты. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Из них 2 тысячи 384 юридических лица, 2 тысячи 91 индивидуальный предприниматель и 778 крестьянских (фермерских) хозяйств. Кроме того, найдены 2 тысячи 34 хозяйствующих субъекта, не прошедших регистрацию в налоговых органах. Из них 566 юридических лиц, 1 тысяча 11 индивидуальных предпринимателей и 457 крестьянских (фермерских) хозяйств.

«Мероприятия были проведены для постановки на учет предпринимателей, выявления фактов уклонения от налогообложения хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность в теневом секторе экономики, а также в рамках борьбы с лжепредпринимательством», — рассказали в ГНС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/202374/
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