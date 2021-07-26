Владимир Зеленский ввел санкции против Wildberries

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны в отношении физлиц и юрлиц, в том числе компании Wildberries. Как сообщают «Ведомости», это следует из указов, опубликованных на сайте украинского президента.

Срок действия санкций против ритейлера установлен в три года. При этом указывается, что под них попадают подразделения компании в Украине, России, Польше, Армении, Беларуси, Кыргызстане и Казахстане. Кроме того, санкции на три года вводятся против организаций «Официальный репрезентационный центр Донецкой Народной Республики во Франции», «Ассоциация представительства Донецкой Народной Республики во Франции», «Ассоциация Франция — Крым».

Среди физлиц ограничительные меры вводятся в отношении гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук, совладельца компании Владислава Бакальчука, директора по IT Wildberries Андрея Ревяшко, руководителя направления «Книги» (Wildberries) Алексея Кузменко. В список санкций попали и два француза — Жераль-Юбер Файяр и Кристель Неан.

Wildberries — крупнейший интернет-ритейлер на российском рынке, по данным Data Insight. Он был основан в 2003-м супругами Татьяной Бакальчук и Владиславом Бакальчуком. На площадке представлены одежда, обувь, бытовая техника и электроника, косметика, автотовары, продукты питания. Продажи через маркетплейс в прошлом году достигли 413,2 миллиарда рублей — это на 96 процентов больше, чем годом ранее.