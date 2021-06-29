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Экономика

Договоры остаются в силе. С поставщиками «Кумтора» встретился Тенгиз Болтурук

25 июня 2021 года отдел снабжения и материально-технического обеспечения ЗАО «Кумтор Голд Компани» (КГК) провел большую встречу с действующими местными поставщиками компании — представителями более 40 различных фирм и организаций Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По ее данным, временный внешний управляющий Тенгиз Болтурук отметил, что пригласил подрядчиков «Кумтора», чтобы познакомиться и обсудить текущее сотрудничество, а также планы на перспективу. Было отмечено, что рудник «Кумтор» после введения временного внешнего управления продолжает работать в штатном режиме, все соглашения и договоренности компании остаются в силе и будут выполняться. При этом в настоящее время в КГК пересматриваются многие прежние подходы в работе, в том числе в вопросах снабжения компании. Особый упор будет сделан на соблюдении правил техники безопасности и антикоррупционных мерах.

Тенгиз Болтурук поблагодарил поставщиков «Кумтора» за многолетнее сотрудничество и достижение важного показателя — три года работы без потери рабочего времени.

«Это замечательный результат. В свою очередь «Кумтор» намерен вкладывать еще больше средств и усилий в дополнительные меры по обеспечению безопасных условий работы», — подчеркнул он.

«В ходе встречи состоялся открытый и конструктивный диалог с представителями местных поставщиков товаров и услуг. Сотрудники КГК продемонстрировали статистику показателей, по которым оценивается работа подрядных организаций, ответили на интересующие поставщиков вопросы и обсудили другие важные для снабженцев темы», — отмечает пресс-служба компании.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/199207/
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