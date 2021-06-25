Улукбек Марипов поддержал идею увеличить сферы, где можно работать по патенту

Улукбек Марипов поддержал идею расширения видов деятельности, по которым можно работать на основе добровольного патента в рамках индивидуальной трудовой деятельности. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Отмечается, что сегодня на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям рассмотрены актуальные вопросы, в том числе развития креативного сектора, добровольного патента для индивидуальной трудовой деятельности, использования средств Фонда оздоровления трудящихся.

Как отметил глава кабмина, на сегодня креативный сектор является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Кыргызстан не имеет возможности конкурировать с другими странами в традиционных отраслях и развитии экономики знаний, где главным ресурсом является человек — один из эффективных способов выхода из ситуации.

«По новой Конституции в республике необходимо провести большие экономические реформы. Одно из приоритетных направлений — защита бизнеса от несанкционированных проверок, вмешательства, рейдерства и нападений, в том числе со стороны недобросовестных представителей правоохранительных органов. Предстоит работа над устранением бюрократических барьеров, принятием нового Налогового кодекса, по передаче государственных активов частному сектору, увеличению экспорта и либерализации рынка капиталов. Ситуация в экономике на сегодня сложная, и наблюдается отток инвестиций из страны. Учитывая это, кабинет министров будет работать в режиме чрезвычайной ситуации для решения проблем бизнеса и защиты предпринимателей», — сказал Улукбек Марипов.

Он также подчеркнул, что существующий перечень видов деятельности, по которым можно работать по добровольному патенту, устарел и не включает многие виды современных профессий. В результате лица, ведущие индивидуальную трудовую деятельность в этих областях, вынуждены либо приобретать другой вид патента, либо работать без его приобретения. Это приводит к сокращению доходов государственного бюджета и увеличению масштабов теневого сектора.

Участники совета подняли вопрос о неэффективном использовании средств Фонда оздоровления трудящихся, поступающих на счет Федерации профсоюзов Кыргызстана.

Глава кабинета министров отметил необходимость пересмотра действующей системы сборов с работодателей в Фонд оздоровления трудящихся.

«Как видите, острых вопросов много, поле деятельности широкое, и кабмину предстоит усиленно работать над решением всех стоящих проблем», — резюмировал он.

По итогам заседания Улукбек Марипов поручил соответствующим государственным органам ответственно проработать все решения, принятые на заседании.