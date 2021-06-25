«Кумтор» подвел итоги первого месяца работы после введения внешнего управления

17 мая 2021 года распоряжением кабинета министров Кыргызской Республики в ЗАО «Кумтор Голд Компани» было введено временное внешнее управление. В этот же день распоряжением председателя кабинета министров на должность временного внешнего управляющего КГК назначен Тенгиз Болтурук.

По данным КГК, в середине мая со стороны «Центерра Голд Инк.» осуществлены действия по блокированию доступа сотрудников к глобальным информационным системам и сервисам. В связи с подобными действиями возникла угроза ключевых систем безопасности, мониторинга и эксплуатации на руднике «Кумтор», а также были существенным образом нарушены права сотрудников компании и нормы законодательства Кыргызской Республики. Тем не менее персонал с пониманием отнесся к введению временного внешнего управления и продолжил исполнять трудовые обязанности, в том числе по обеспечению бесперебойной работы рудника «Кумтор» и функционированию всех подразделений.

На сегодня силами ИТ-отдела компании восстановлено 90 процентов внутренних информационных систем, остальные 10 процентов будут восстановлены в ближайшее время.

Рудник «Кумтор» работает в плановом режиме. Объем производства золота в этом году составит порядка 470-510 тысяч унций, или 14,62-15,86 тонны золота. Компания намерена придерживаться достижения показателей по добыче.

С начала года произведено золота в количестве 161 тысяча 60 унций. C 1 января по 31 мая общая производительность рудника «Кумтор» составила 84,114 миллиона тонн горной породы. Из них добыто золотосодержащей руды 1,789 миллиона тонн со средним содержанием 1,908 г/т, или 109 тысяч 791 унция.

Со дня введения в компании временного внешнего управления продано 44 тысячи унций золота. Общая выручка составила $82,234 миллиона, валовая прибыль получена в размере $40,282 миллиона. Себестоимость составила $41,952 миллиона.

В связи с колебаниями цен на золото первая партия из 16 тысяч унций золота была продана по цене $1 тысяча 813,15 за унцию, при этом вторая партия из 28 тысяч унций золота продана по цене $1 тысяча 893,15 за унцию.

Компанией погашены все текущие обязательства по налогам и иным отчислениям в бюджет Кыргызской Республики. Заработная плата сотрудникам выплачивается своевременно. КГК практически полностью рассчиталась с поставщиками товаров, работ и услуг.

В настоящее время компания приступила к всестороннему анализу своих стратегических потребностей в материалах, товарах и услугах, обращая внимание на качество, конкурентность цен и способность поставщиков своевременно исполнять свои договорные обязательства. Компания будет стремиться осуществлять закупки у местных поставщиков. За рубежом будут приобретаться товары, которые невозможно купить у местных производителей. Объявления о проводимых закупках публикуются на веб-сайте компании.

КГК проводится углубленный анализ всей имеющейся информации с целью снижения себестоимости горных работ, уменьшения воздействия на окружающую среду.

Прорабатывается изменение стратегии разработки месторождения, которая будет включать в себя проект перехода на подземный способ разработки на основе разработанного в будущем ТЭО. Для повышения надежности и перевода ресурсов из категории «доказанных» и «вероятных» потребуется дополнительное геологоразведочное и геотехническое бурение. В июне 2021 года компания собирается объявить о приеме коммерческих предложений на проведение геологоразведочных работ на руднике «Кумтор» с учетом новых требований к поставщикам услуг.

Также активно начата проработка вопроса о проекте вторичной переработки хвостов в целях извлечения золота из жидкой и твердой фаз. Это потребует привлечения дополнительных консультативных услуг, разработки ТЭО и соответствующих проектов и их утверждения, получения разрешения и лицензии в соответствии с законодательством КР, строительства и запуска небольшого цеха выщелачивания золота.

В целях рационального использования имеющихся ресурсов и бережного отношения к окружающей среде разрабатывается план использования карьерных вод для технологических нужд золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) после фильтрации и дополнительной очистки. По предварительным расчетам, вода из карьера может обеспечить 80-85 процентов подачи. При достижении использования 80 процентов карьерной воды для технологических нужд ЗИФ вопрос использования оборотной воды отпадет.

Компания планирует приступить к разработке новой долгосрочной программы, направленной на реализацию социально-экономических и благотворительных мероприятий по всей стране.

Активная поддержка проектов развития в Иссык-Кульской области остается приоритетным направлением политики компании.

Для обеспечения рационального использования и эффективного управления средствами Фонда развития Иссык-Кульской области компания предлагает введение новых правил при управлении и организации принципов финансирования, делая упор на обеспечение контрольных функций и прозрачности распределения средств для финансирования приоритетных отраслей экономики региона. Также предлагается сократить число членов наблюдательного совета фонда и включить в него представителей компании. Кроме того, КГК готова на регулярной основе оказывать фонду консалтинговую помощь в подборе проектов для финансирования и в остальной деятельности.

В целях обеспечения резерва кадров, имеющих профессионально-технические и лидерские навыки, предоставления молодежи практического опыта работы и для выявления и развития талантов в июне этого года было объявлено о возобновлении и расширении программы летней практики для студентов третьих и четвертых курсов вузов Кыргызской Республики. Компания ведет отбор студентов по различным направлениям, которые определяются исходя из производственных целей. Дополнительно увеличили число стажеров по различным специальностям.

КГК отныне будет уделять большое внимание программам поддержки молодежи, создавая благоприятные условия для выявления и поощрения талантливых молодых людей, получения ценного международного опыта с использованием передовых технологий.

22-24 июня 2021 года 19 молодых специалистов из различных отделов компании приняли участие в международной выставке технологий и оборудования для горно-металлургического комплекса и рационального использования недр Mining Week Kazakhstan, которая прошла в Караганде Республики Казахстан. По итогам поездки участники представят свои предложения по решению различных производственно-экономических задач компании, а лучшие проекты будут рекомендованы к внедрению в производство на объектах «Кумтора».

Для недопущения приостановки деятельности рудника «Кумтор», а также в связи с тяжелой экономической ситуацией в Кыргызской Республике администрация президента, кабинет министров, другие государственные органы, ОАО «Кыргызалтын» оказывают необходимое содействие.

Полная информация о результатах производственной деятельности в соответствии с общемировой практикой будет опубликована в пресс-релизах по итогам квартала и года.

«Компания по-прежнему придерживается философии открытости и прозрачности в своей работе. Деятельность КГК всецело подчиняется законодательству Кыргызской Республики и осуществляется на его основе. Компания является платежеспособной и будет продолжать исполнять свои обязательства перед сотрудниками, подрядчиками, поставщиками, а также социальные обязательства и обязательства перед бюджетом страны», — говорится в сообщении.