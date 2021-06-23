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Экономика

Битва предприятий. «Кыргызкомур» хочет захватить имущество «Кыргыз темир жолу»

ГП «Кыргызкомур» пытается захватить объект, который находится во владении ГП «Кыргыз темир жолу». Об этом на пресс-конференции заявил председатель профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Роберт Мазитов.

По его словам, ситуация возникла после письма, отправленного из Минэнерго председателю кабинета министров Улукбеку Марипову. В нем говорится, что госпредприятию необходимы места для погрузки и выгрузки угля. Для этого они просят отдать погрузо-разгрузочный путь, который находится в Балыкчи.

«Кыргызкомур» имеет восемь путей, но работают только три. Остальные пять не работают из-за ненадлежащего ремонта со стороны сотрудников самого предприятия. Мы предлагали им вариант — можем выгружать сырье. Но у них свои интересы. На том объекте работают 20 человек, просто так их выгнать с работы неправильно. Тем более погрузка и выгрузка угля на железнодорожных путях требуют определенных знаний и навыков. С кранами нужно учиться работать. Написали письма в кабинет министров, главе Минтранса, но ответов не было. Сегодня узнали, что пришел приказ о передаче погрузо-разгрузочной базы во владение ГП «Кыргызкомур». Но письменного варианта мы не видели, документ прислали по WhatsApp», — рассказал Роберт Мазитов.

Отмечается, что Фонд по управлению государственным имуществом не имеет права распоряжаться объектами компании «Кыргыз темир жолу».

Председатель центрального комитета Республиканского отраслевого объединения профсоюзов Эрнис Докенов считает, что ФУГИ превысил свои полномочия, передавая объект площадью 10 гектаров госпредприятию «Кыргызкомур».

Участники пресс-конференции также сообщили, что «Кыргызкомур» и 19 частных компаний, которые находятся в структуре госпредприятия, за перевозку угля задолжали железной дороге более 78 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/198648/
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