За год цены на материалы для ремонта жилья выросли на 10,5 процента

По сравнению с маем прошлого года цены на материалы, используемые для ремонта жилых помещений, повысились на 10,5 процента. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

В мае 2021-го, в отличие от данных на 2020 год, цены на непродовольственные товары в целом по республике выросли на 4,2 процента. Одним из основных показателей этой группы являются материалы для содержания и ремонта жилых помещений. При этом больше всего подорожали кирпич — на 17 процентов, пиломатериалы — на 15,6 процента, шифер — на 15,2 процента и цемент — на 10,4 процента.

В отдельных регионах розничные цены на кирпич превысили среднереспубликанский показатель. Наиболее высокий уровень цен наблюдался в Нарынской и Таласской областях (10 тысяч сомов за тысячу штук). На пиломатериалы наибольшее подорожание зафиксировано в Баткенской (19 тысяч 313 сомов за кубометр) и Джалал-Абадской (18 тысяч 135,2 сома) областях.