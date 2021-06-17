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Экономика

Итоги мая. ВВП по-прежнему падает, а цены растут как на дрожжах

Кыргызстан по-прежнему ощущает все прелести пандемии коронавируса и последствия октябрьских политических событий. Ситуация в экономике хуже, чем в 2020 году. Дорожают продукты и товары, а восстановления докризисного уровня в ближайшей перспективе ждать не стоит.

Падение экономики замедляется

За январь-май 2021 года объем ВВП Кыргызстана сложился в сумме 215 миллиардов 110,6 миллиона сомов.

За пять месяцев падение экономики составило 1,6 процента.

По сравнению с апрелем падение замедлилось на 2,2 процента. Но стоит помнить, что в мае 2020 года страна только начала выход из тотального карантина, почти все предприятия были закрыты, торговля практически прекратилась. Падение экономики было колоссальным. Но даже по сравнению с этими данными экономика страны никак не выходит в рост. Это говорит о том, что ее состояние сейчас гораздо хуже, чем в 2020-м.

«Снижение ВВП обусловлено сокращением объемов промышленности и строительства. Отрасли товарного производства по сравнению с январем-маем 2020 года потеряли 8,6 процента, а отрасли, оказывающие услуги, подросли на 4,1 процента», — рассказали в Нацстаткоме.

При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с прошлым годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна. Это значит, что большинство товаров страна закупает в долларах. Поэтому мы пересчитали объем ВВП на доллары США по официальному курсу на конец месяца.

В январе-мае в структуре ВВП наибольшая доля (48,5 процента) пришлась на отрасли, оказывающие услуги. По сравнению с прошлым годом она выросла на 0,4 процента.

Доля отраслей, производящих товары, сократилась на 3,5 процента и составила 36,5 процента.

Доля промышленности в структуре ВВП составила 23,6 процента, что ниже аналогичного периода 2020 года на 2,2 процента. Доля строительства — 4,4 процента, что на 1,5 процента ниже, чем в прошлом году.

Доля сельского хозяйства увеличилась на 0,2 процента, составив 8,5 процента.

Горнорудка тянет на дно

Если в 2020 году горнорудная отрасль была локомотивом промышленности Кыргызстана и помогала ей оставаться на плаву, сейчас ситуация резко изменилась. Теперь именно из-за сложностей в этой сфере весь промышленный сектор демонстрирует просто оглушительное падение.

В мае оно несколько замедлилось, но говорить о восстановлении нормальной работы и показателей в отрасли очень рано.

По итогам пяти месяцев 2021 года падение объемов промышленного производства составило 9,7 процента.

Их снижение по сравнению с январем-маем 2020 года связано с сокращением объемов производства фармацевтической продукции (на 41 процент), химической продукции (на 31,6 процента), основных металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 29,4 процента). Уменьшился и объем добычи полезных ископаемых (на 4,3 процента).

Но есть отрасли, которые отошли от кризиса и наращивают выпуск продукции. По итогам пяти месяцев 2021 года отмечен рост в производстве резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (в 1,9 раза), деревянных и бумажных изделий, полиграфической деятельности (в 1,8 раза), очищенных нефтепродуктов (на 43,7 процента). Выросли объемы в производстве текстиля, одежды и обуви, кожи и кожаных изделий (на 14,2 процента), а также пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий (на 13,9 процента).

Картофель и сахар все дороже

С начала года цены в Кыргызстане выросли на 4,8 процента. Продукты и безалкогольные напитки подорожали на 6,8 процента, алкогольные напитки и табачные изделия — на 6,5 процента, непродовольственные товары — на 3 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению — на 1,1 процента.

Рост цен и тарифов в январе-мае 2021 года наблюдался во всех регионах республики. Максимальный — 7,4 процента — зафиксировали в Баткенской области. Там сильно подорожали пищевые продукты и безалкогольные напитки (на 11,7 процента).

В мае по сравнению с апрелем цены выросли на 0,8 процента. Продукты и безалкогольные напитки за месяц подорожали на 1,2 процента, непродовольственные товары — на 0,4 процента, алкогольные напитки и табачные изделия — на 0,3 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению — на 0,2 процента.

В мае больше всего подорожали картофель (на 10,3 процента), хлопковое масло (на 5,3 процента), баранина (на 5,1 процента), свежие фрукты (на 4,4 процента), рыба (3,4 процента) и сливочное масло (на 2,2 процента).

Зарплаты растут у связистов

По данным Нацстаткома, средняя заработная плата в Кыргызстане составила 18 тысяч 957 сомов.

В отличие от 2020 года она выросла на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности, за исключением строительства.

По итогам марта 2021 года прожиточный минимум в стране составил 5 тысяч 840,4 сома, для пенсионеров — 5 тысяч 183,97 сома.

Чем и с кем торгует Кыргызстан

По итогам апреля внешнеторговый оборот Кыргызстана составил $2 миллиарда 84,3 миллиона, что на 13,9 процента выше показателя 2020-го. Экспорт — $590,4 миллиона (падение на 8,7 процента), импорт — $1 миллиард 493,9 миллиона (рост на 26,2 процента).

С государствами ЕАЭС Кыргызстан наторговал на $960,2 миллиона.

Медленная вакцинация тормозит рост

В Национальном банке отметили, что наметилось восстановление экономической активности в мире и странах — торговых партнерах Кыргызстана. Это позволит постепенно активизировать торгово-логистические пути и внешнеэкономическую деятельность республики.

Медленные темпы вакцинации в мире и регионе с ростом новых случаев заражения COVID-19 ограничивают полномасштабное восстановление экономической активности.

В Нацбанке считают, что экономика Кыргызстана демонстрирует первые позитивные сигналы на фоне постепенного оживления активности. Внутреннее потребление относительно сдержанное и поддерживается притоком денежных переводов в страну.

«Рост цен на потребительские товары и услуги сохраняется, главным образом, на продовольственные товары (подсолнечное масло, мясо и сахар) и горюче-смазочные материалы. Удорожание продуктов на глобальных рынках и в странах ЕАЭС является основной причиной инфляционных рисков в стране», — отметили в Национальном банке.

В НБ КР уверены, что распространение новых штаммов COVID-19 и медленный темп вакцинации в мире еще несут риски для восстановления глобальной и региональной экономик.

Ожидается сохранение тенденции роста мировых цен на отдельные продовольственные товары до конца 2021 года.

«Более быстрое восстановление экономик стран — торговых партнеров приведет к возобновлению торгово-экономических отношений Кыргызстана и увеличению деловой активности внутри страны», — прогнозируют в Нацбанке.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/198010/
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