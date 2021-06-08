15:52
USD 84.63
EUR 102.93
RUB 1.16
Экономика

С 1 июля могут возобновиться плановые проверки бизнеса Налоговой службой

С 1 июля 2021 года перестает действовать ограничение на проведение плановых проверок субъектов предпринимательства Налоговой службой. Информацию об этом 24.kg подтвердили в ГНС.

Отмечается, что мораторий на проверки бизнеса вводился в прошлом году во время пандемии коронавируса. Он действовал до конца 2020 года. С этого года все ограничения сняли, но оставался запрет на плановые проверки.

«Он истекает 30 июня, и с 1 июля ГНС может начать плановые проверки. Но, возможно, мораторий будет продлен. Пока мы точно не знаем, будет ли действовать запрет и дальше или нет», — подчеркнули в ГНС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/196846/
просмотров: 948
Версия для печати
Материалы по теме
Бизнес не видит поддержки государства — глава Международного делового совета
Поправки в УК и УПК ведут к криминализации экономических преступлений
В Уголовно-процессуальный кодекс включили налоговые проверки. Бизнес недоумевает
Султан Ахматов: Главное, не убрать документы, которые помогают бизнесу
Маску надень! В Бишкеке продолжают проверять пассажиров транспорта
Кабинет министров предлагает свой вариант защиты предпринимателей
На внеплановые проверки жалуется коллектив Чуйского филиала «Кыргызтелекома»
В Бишкеке опечатан магазин Gergert Sport. В МВД объяснили почему
Сытый голодного не разумеет, или О бедном чиновнике замолвите слово
Страдает репутация страны. Бизнес-омбудсмен о давлении на предпринимателей
Популярные новости
Энергосистеме Кыргызстана грозит коллапс, вплоть до&nbsp;остановки Токтогульской ГЭС Энергосистеме Кыргызстана грозит коллапс, вплоть до остановки Токтогульской ГЭС
Проблемы с&nbsp;провозом грузов. Казахстан не&nbsp;реагирует на&nbsp;обращения чиновников&nbsp;КР Проблемы с провозом грузов. Казахстан не реагирует на обращения чиновников КР
Майские цены на&nbsp;продукты достигли рекордных показателей за&nbsp;последние 10&nbsp;лет Майские цены на продукты достигли рекордных показателей за последние 10 лет
Проблемы с&nbsp;провозом грузов. За&nbsp;транзит через Казахстан требуют $4,5 тысячи Проблемы с провозом грузов. За транзит через Казахстан требуют $4,5 тысячи
Бизнес
Страны БРИКС призвали к&nbsp;полному прекращению огня в&nbsp;Афганистане Страны БРИКС призвали к полному прекращению огня в Афганистане
Обращение к&nbsp;главе &laquo;Центерра Голд Инк.&raquo; Скотту Перри направил профком &laquo;Кумтора&raquo; Обращение к главе «Центерра Голд Инк.» Скотту Перри направил профком «Кумтора»
&laquo;Керемет Банк&raquo;: мероприятия НБ&nbsp;КР&nbsp;по&nbsp;оздоровлению дают положительные результаты «Керемет Банк»: мероприятия НБ КР по оздоровлению дают положительные результаты
В&nbsp;Бишкеке прошла пятая конференция &laquo;Немецкий язык и&nbsp;технологии&raquo; В Бишкеке прошла пятая конференция «Немецкий язык и технологии»
8 июня, вторник
15:51
Совершенствование уголовного законодательства. Какие нормы вернут в УПК Совершенствование уголовного законодательства. Какие но...
15:38
Страны БРИКС призвали к полному прекращению огня в Афганистане
15:22
Абдиля Сегизбаева перевели в СИЗО ГКНБ. Он перенес COVID-19
15:12
Генпрокурор рассказал, когда вступит в силу новый Уголовный кодекс
15:09
Повторные выборы. Списки кандидатов будут опубликованы не позднее 23 июня