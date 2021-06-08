С 1 июля могут возобновиться плановые проверки бизнеса Налоговой службой

С 1 июля 2021 года перестает действовать ограничение на проведение плановых проверок субъектов предпринимательства Налоговой службой. Информацию об этом 24.kg подтвердили в ГНС.

Отмечается, что мораторий на проверки бизнеса вводился в прошлом году во время пандемии коронавируса. Он действовал до конца 2020 года. С этого года все ограничения сняли, но оставался запрет на плановые проверки.

«Он истекает 30 июня, и с 1 июля ГНС может начать плановые проверки. Но, возможно, мораторий будет продлен. Пока мы точно не знаем, будет ли действовать запрет и дальше или нет», — подчеркнули в ГНС.