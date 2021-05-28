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Экономика
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

«Кыргызалтын» рассказал о порядке покупки золота Кумтора

В соответствии с пересмотренным договором о продаже золота и серебра от 6 июня 2009 года между ЗАО «Кумтор Голд Компани», ОАО «Кыргызалтын» и правительством серебро реализуется вместе с золотом в установленном порядке. Об этом сообщает ОАО «Кыргызалтын».

Отмечается, что условия продажи драгметалла, в том числе и серебра, одному покупателю — банку оговорены в этом договоре. Продажа драгметалла — поэтапный процесс, который включает в себя и технические нормы.

«Кумтор» поставляет сплав Доре на аффинажный завод, который проводит приемную плавку в присутствии представителей «Кумтора». Из жидкого расплавленного металла отбираются пробы. Далее определяется процентное содержание золота и серебра в этих пробах. После проведения аффинажа, золото и серебро продаются клиентам.

«При этом порядка 99,9 процента стоимости золота и серебра подлежит возврату Кумтору, а 0,1 процента составляют расходы на аффинаж. Стоимость переработки аффинажному заводу выплачивает «Кумтор». С начала разработки рудника «Кумтор» по настоящее время реализовано около 150 тонн серебра. Выплаты в бюджет производились в соответствии с налоговым законодательством Кыргызстана. Данные о продаже золота и серебра передаются в соответствующие государственные органы и не являются тайной», — говорится в сообщении.

Ранее внешний управляющий «Кумтора» Тенгиз Болтурук заявил, что все золото рудника будет покупать Национальный банк. Он также сообщил о продаже первой партии драгоценного металла. Однако в Национальном банке сообщили, что решение по сделке еще не принято.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/195574/
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