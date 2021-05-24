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Экономика

Бизнес просит приостановить пересмотр законов по принципу «гильотины»

Обсудив правовые вызовы, пробелы и недостатки законопроекта о реформировании законодательства о нормативно-правовых актах, бизнес рекомендовал приостановить продвижение этого документа. Об этом сообщает Международный деловой совет.

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Отметим, ранее МДС неоднократно на различных площадках высказывал серьезную обеспокоенность по поводу проекта закона о прекращении действия законодательных актов по принципу «гильотины», предупреждая о рисках, которые могут возникнуть в случае принятия этого документа. Такую масштабную реформу необходимо проводить продуманно, качественно и профессионально, считают в МДС.

Прежде всего реформа не должна иметь негативных последствий, таких как прекращение или сокращение деятельности предприятий и организаций. Рассматриваемый законопроект в случае его принятия будет препятствовать работе госорганов и межведомственных рабочих групп по изменению законодательства в той или иной сфере и в целом жизнедеятельности государства и общества, считает бизнес-сообщество.

«Инвентаризация законодательства необходима, но считаем, что в предлагаемом формате законопроект по «гильотине» нужно отозвать», — выразил мнение бизнес-сообщества эксперт МДС по правовым вопросам Жанабиль Давлетбаев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/195012/
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