Поправки в Водный кодекс, принятые парламентом, прокомментировал Акылбек Жапаров

«Только в 2017 году юридически дали возможность вести производственную деятельность на ледниках Давыдова и Лысый, но тот закон не позволяет компании Centerra Gold нарушать экологию», — заявил сегодня на пресс-конференции депутат Жогорку Кенеша, председатель госкомиссии по Кумтору Акылбек Жапаров.

По его словам, с 1995 года на ледниках велась деятельность, которая была запрещена. Де-факто работы проводились, поэтому в 2017-м их узаконили.

«Поэтому мы тогда проголосовали, и я от этой позиции не отказываюсь. Если эта позиция будет каким-то образом изменена, то рудник должен закрыться. Такие предложения тоже были. Но, думаю, на сегодня рудник нам послужит еще годы. Наша комиссия обнаружила, что любые нарушения «Кумтор Голд Компани» и Centerra Gold не признавались и обменивались на различные фонды и различную спонсорскую помощь, что позволяет им говорить, что они ничего не нарушали», — прокомментировал Акылбек Жапаров.

В свою очередь директор Государственного комитета по экологии и климату Динара Кутманова отметила, что Centerra Gold вводит в заблуждение.

«Они говорят, что принятые парламентом поправки в Водный кодекс давали право компании вести деятельность. Да, депутаты пошли им на встречу, разрешили деятельность. Но в закон о воде не вносились изменения. Там прописано, что нельзя нарушать экологию», — сказала Динара Кутманова.