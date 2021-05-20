На Кумторе отключили жизненно важные системы. Комментарий Тенгиза Болтурука

Бывшие руководители компании «Кумтор Голд Компани» дистанционно отключили все основные системы жизнедеятельности рудника, поставив под угрозу жизнь сотрудников, там находящихся. Об этом журналистам заявил внешний управляющий компании Тенгиз Болтурук.

По его данным, более трех тысяч работников оказались заложниками Centerra Gold Inc.

Тенгиз Болтурук рассказал, что 15 мая приблизительно в 19.00 дистанционно были заблокированы все доступы пользователей к компьютерам ЗАО «Кумтор Голд Компани». Этот факт выявили сотрудники компании отдела управления технического обслуживания.

«Они составили акт о производственном автоматизированном сбое на руднике «Кумтор». Зафиксировано внешнее вмешательство во внутреннюю систему «Кумтор Голд Компани». В частности, дистанционно был отключен доступ пользователей к таким системам, как Ellipse, RMsoft, Gemcom и другим. Это привело к тому, что сегодня работа рудника «Кумтор» переведена в ручной режим. Несмотря на это, нам удалось взять ситуацию под контроль. В настоящее время «Кумтор» работает», — сказал внешний управляющий.

Он заверил, что деятельность на руднике продолжится и компания «Кумтор Голд Компани» исполнит все обязательства перед сотрудниками и партнерами.

По словам Тенгиза Болтурука, «самое страшное в том, что Centerra Gold Inc. отключила системы мониторинга состояния бортов карьера, где добывается руда, и наблюдения за движением ледников».

Он назвал это «подлым шагом».

«Своими действиями канадские инвесторы поставили под угрозу жизнь сотрудников. К сожалению, в истории рудника присутствуют трагические события. В 2012 году движение ледника Лысый привело к разрушению вахтового поселка и складов, тогда обошлось без жертв. Восстановление инфраструктуры обошлось акционерам в $70 миллионов. В 2019-м трагедия повторилась, ее жертвами стали два работника рудника. Зная и помня все это, я считаю поступок Centerra Gold Inc. преступным», — заявил Тенгиз Болтурук.

Он добавил, что составленные акты о внешнем вмешательстве переданы в правоохранительные органы. В ближайшее время будет дана оценка произошедшему инциденту.