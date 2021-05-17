Никита Мендкович: У попытки изменить соглашение по «Кумтору» только одна причина

«Я всегда считал попытки пересмотреть условия заключенных соглашений тревожными симптомами. Подобные действия наносят серьезный и долгосрочный вред экономике. Они гораздо вреднее, чем соблюдение достигнутых договоренностей, даже тех, которые могут быть невыгодными в финансовом плане», — заявил российский эксперт по Центральной Азии, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович, комментируя последние события вокруг рудника «Кумтор».

По мнению эксперта, «за нынешними попытками пересмотреть соглашение по проекту, как и за другими подобными демаршами, которые были при всех предыдущих президентах Кыргызстана, стоит один фактор — острый бюджетный дефицит».

Бишкек давит на «Кумтор» для получения дополнительных бюджетных поступлений на фоне острого дефицита средств. Никита Мендкович

«Об этой проблеме было известно еще до смены власти осенью 2020 года. Сложную экономическую ситуацию в стране признавали экс-президент Сооронбай Жээнбеков и пришедший ему на смену Садыр Жапаров», — напомнил он.

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Никита Мендкович уверен, что «введение внешнего управления на предприятии, как и штрафы за якобы имеющиеся нарушения экологических норм, нужно воспринимать как попытку давления на иностранного инвестора со стороны политической элиты Кыргызстана».

«Версия о национализации предприятия, если нынешние инвесторы добровольно уйдут и если при этом найдутся другие желающие работать на руднике, имеет право на существование с одним ключевым но. В этой схеме слишком много «если», — отметил эксперт.

Собеседник подчеркнул: для того, чтобы «этот вариант стал «рабочим», необходимо, во-первых, договориться с канадской компанией, работающей на «Кумторе». Во-вторых, найти и договориться с потенциальным инвестором, который согласится «собирать остатки со стола».

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«Я не уверен, что на этот вариант согласятся нынешние инвесторы. Сейчас есть очень разные оценки по прибыльности текущих работ на руднике и нынешнего содержания золота в добываемой породе. Вариант поиска и заключения соглашения с новым инвестором кажется еще менее вероятным. Во-первых, если предположить, что в породе низкое содержание золота, — проект автоматически становится менее привлекательным для потенциальных партеров Кыргызстана. Во-вторых, в случае национализации страна будет иметь дело с фактическим нарушением предвыборных обещаний президента, который в конце прошлого года заявлял, что не собирается национализировать рудник. В-третьих, это будет очень плохим сигналом для любого нового инвестора, который рассматривал горнорудную отрасль Кыргызстана в качестве возможного варианта вложения ресурсов», — перечислил Мендкович.

Всегда считал попытки пересмотреть условия уже заключенных соглашений тревожными симптомами. Никита Мендкович

«Подобные действия наносят серьезный и долгосрочный вред экономике. Они гораздо вреднее, чем соблюдение уже достигнутых договоренностей, даже тех, которые могут быть невыгодными в финансовом плане», — резюмировал он.