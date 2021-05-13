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Экономика

В компании Centerra Gold Inc. обновили совет директоров (список)

Канадская золотодобывающая компания Centerra Gold Inc. обновила совет директоров. Он состоит из 11 человек, из них трое — представители Кыргызстана.

Из состава совета директоров вышел представитель КР Максат Кобонбаев. Вместо него пришел Нурлан Кыштобаев. А Тенгиз Болтурук стал членом совета директоров компании вместо Аскара Оскомбаева.

Состав обновленного совета директоров:

Ричард В. Коннор, Тенгиз Болтурук, Дюшен Касенов, Нурлан Кыштобаев, Пол Н. Райт, Майкл Парретт, Жак Перрон, Скотт Г. Перри, Шерил К. Пресслер, Брюс В. Вальтер и Сьюзан Юркович.

Совет директоров Centerra Gold Inc. избирается ежегодно в мае. В него входят восемь представителей Канады и три — от Кыргызстана.

Centerra Gold Inc. владеет крупнейшим в Кыргызстане месторождением Кумтор, ежегодно добывая 15-18 тонн золота. Рудник — самый крупный актив компании.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/193894/
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