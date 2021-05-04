В Агентстве начального профобразования выявили нарушения на 2,7 миллиона сомов

Аудит Агентства начального профессионального образования за 2019 год выявил финансовые нарушения на 2 миллиона 774,4 тысячи сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Счетной палаты.

В том числе обнаружены недостача денег и товарно-материальных ценностей на 326,7 тысячи сомов, необоснованные выплаты заработной платы на 746,6 тысячи и необоснованное списание материальных ценностей и денежных средств, включая подотчетные суммы, на 124,7 тысячи.

Кроме того, установлены использование средств специального счета, минуя систему казначейства, на 20,5 тысячи сомов, завышение объемов строительно-монтажных работ на 27,5 тысячи, нецелевое использование госсредств на 44,8 тысячи, сокрытая по учету дебиторская и завышенная кредиторская задолженность на 1 миллион 33,4 тысячи. Дополнительно начисленные доходы бюджета составили 450,2 тысячи сомов.