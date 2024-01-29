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Экономика

В Минприроды выявили нарушения на 100,9 миллиона сомов

В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР и его подведомственных подразделениях выявлено 100 миллионов 988, тысячи сомов финансовых нарушений. Об этом сообщила Счетная палата.

Нарушения выявлены при аудите деятельности ведомств и его подведомственных подразделений за 2022 год. В том числе нарушения и недостатки:

  • при исполнении бюджетов составили 11 миллионов 290,7 тысячи сомов;
  • использовании имущества — 9 миллионов 459,8 тысячи сомов;
  • порядка учета и отчетности — 77 миллионов 288 тысяч сомов;
  • закона о госзакупках — 2 миллиона 949,6 тысячи сомов.

По итогам в Министерство внутренних дел направлены материалы аудита по вопросу учета начислений платежей сбора за удержание лицензий за 2021-2022 годы.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/285261/
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