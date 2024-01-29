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В Минздраве выявили нарушения на 105,9 миллиона сомов

В Министерстве здравоохранения Кыргызстана и его ведомственных учреждениях выявили нарушения на 105 миллионов 999,8 тысячи сомов финансовых нарушений. Об этом сообщила Счетная палата.

Нарушения выявлены в ходе аудита деятельности ведомства и его подведомственных учреждений за 2022 год.

В том числе обнаружены недостатки и нарушения:

  • при формировании и рассмотрении проекта бюджета — 3 миллиона 112,6 тысячи сомов;
  • при исполнении бюджетов — 55 миллионов 378,4 тысячи сомов;
  • при использовании имущества — 9 миллионов 819,4 тысячи сомов;
  • порядка учета и отчетности — 26 миллионов 939,8 тысячи сомов;
  • закона о госзакупках — 10 миллионов 749,6 тысячи сомов.

По результатам аудита по департаменту профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора и в Бишкекском центре укрепления здоровья материалы аудита для дачи правовой оценки направлены в Министерство внутренних дел.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285265/
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