В Минтрансе выявили нарушения на 1,2 миллиарда сомов

По итогам аудита в Министерстве транспорта и коммуникаций и его подведомственных подразделениях за 2021-2022 годы выявили нарушения финансовой дисциплины на 1 миллиард 251,4 миллиона сомов. Об этом сообщила Счетная палата.

В том числе обнаружены нарушения и недостатки:

при исполнении бюджетов нарушения выявили на 366 миллионов 630,3 тысячи сомов;

при использовании имущества — 57 миллионов 283,3 тысячи сомов;

учета и отчетности — 214 миллиона 824,1 тысячи сомов;

закона о госзакупках — 612 миллионов 670,5 тысячи сомов;

норм нормативных правовых актов и международных соглашений — 47,4 тысячи сомов.

По итогам аудита материалы направили в кабмин, Минтранс, Минфин, госагентства гражданской авиации и управления госимуществом. Кроме того, в Государственный комитет национальной безопасности переданы материалы аудита по произведенной закупке Министерством транспорта и коммуникаций дорожного битума для дачи правовой оценки.