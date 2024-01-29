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В Минтрансе выявили нарушения на 1,2 миллиарда сомов

По итогам аудита в Министерстве транспорта и коммуникаций и его подведомственных подразделениях за 2021-2022 годы выявили нарушения финансовой дисциплины на 1 миллиард 251,4 миллиона сомов. Об этом сообщила Счетная палата.

В том числе обнаружены нарушения и недостатки:

  • при исполнении бюджетов нарушения выявили на 366 миллионов 630,3 тысячи сомов;
  • при использовании имущества — 57 миллионов 283,3 тысячи сомов;
  • учета и отчетности — 214 миллиона 824,1 тысячи сомов;
  • закона о госзакупках — 612 миллионов 670,5 тысячи сомов;
  • норм нормативных правовых актов и международных соглашений — 47,4 тысячи сомов.

По итогам аудита материалы направили в кабмин, Минтранс, Минфин, госагентства гражданской авиации и управления госимуществом. Кроме того, в Государственный комитет национальной безопасности переданы материалы аудита по произведенной закупке Министерством транспорта и коммуникаций дорожного битума для дачи правовой оценки.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285259/
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