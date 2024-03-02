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Экономика

В бюджетах Таласского района выявили нарушения на 64,3 миллиона сомов

В местных бюджетах Таласского района одноименной области выявлены финансовые нарушения на 64 миллиона 312,2 тысячи сомов. Об этом сообщает Счетная палата.

Выяснилось, что при формировании доходной части бюджета на 1 миллион 372,3 тысячи сомов занижены плановые показатели поступлений из-за неполного учета имеющихся источников доходов. Жайыт (пастбищным) комитетом не производилось отчисление в местный бюджет одной третий части полученной платы за пользование пастбищными угодьями. Сумма составила 196,4 тысячи сомов.

Нарушения при выплате заработной платы составили 8 миллионов 406 тысяч сомов. На вакантные должности приняты сотрудники, не состоявшие в резерве кадров (нарушения на 8 миллионов 268 тысяч сомов). При выплате заработной платы не удержаны подоходный налог и отчисления в Социальный фонд (89,9 тысячи сомов).

Кроме того, выявлены и другие нарушения:

  • завышение объемов и стоимости строительно-монтажных работ — 2 миллиона 709,5 тысячи сомов;
  • нецелевое использование бюджетных средств и средств специального счета — 8 миллионов 348,3 тысячи сомов;
  • сверхнормативные запасы товарно-материальных ценностей и остатков средств в расчетах по годовым отчетам — 405,1 тысячи сомов;
  • излишки товарно-материальных ценностей — 32,2 тысячи сомов;
  • необоснованное списание товарно-материальных ценностей и денежных средств без подтверждающих документов — 679,8 тысячи сомов;
  • несоблюдение условий договора аренды при предоставлении в аренду государственного (муниципального) имущества — 1 миллион 914,3 тысячи сомов;
  • сокрытая по учету дебиторская задолженность — 387,9 тысячи сомов;
  • нарушения требований Закона «О государственных закупках» — 39 миллионов 860,4 тысячи сомов.

По итогам аудита переданы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки материалы аудита Бекмолдоевского айыл окмоту в части необоснованного списания денежных средств, ГСМ и передачи в аренду шести комбайнов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/288114/
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