Много бюрократии. Банкиры рассказали премьеру о проблемах цифровизации системы

Премьер-министр Улукбек Марипов встретился с представителями банковской сферы и обсудил предстоящую цифровизацию системы. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Необходимо объединить наши усилия по нивелированию негативных последствий от пандемии COVID-19, сохранить устойчивость финансово-банковской системы. В рамках реализации указов президента в целях совершенствования услуг для населения необходимо проведение серьезных реформ по цифровизации банковской системы», — сказал Улукбек Марипов.

Представители банковского сектора основным барьером по цифровизации профессиональной системы в работе с государственными органами обозначили бюрократические проволоки, отсутствие единого взаимодействующего государственного органа, а также высказали ряд замечаний работе государственного предприятия «Тундук».

Фото пресс-службы правительства КР. Улукбек Марипов встретился с представителями банковской сферы

«В рамках цифровизации банковской системы мы взаимодействуем более чем с 10 государственными органами, однако ввиду отсутствия согласованности действий процесс получения тех или иных справок затягивается, это создает определенные неудобства. Предлагается создание единого органа, который стал бы связывающим информационным звеном между банковскими институтами и государственным аппаратом», — сказал глава Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев.

Премьер-министр отметил, что в ближайшее время усилят полномочия Государственной службы цифрового развития, где будут сосредоточены все системы электронного взаимодействия, в том числе автоматизированная система «Тундук».

В рамках цифровизации банковской системы поступили предложения по внедрению электронных трудовых книжек.

Обсудили и меры по обеспечению устойчивости и безопасности банковской и платежной систем, макроэкономической стабильности в стране в условиях пандемии коронавирусной инфекции, экспертизы и оценки, скорейшему урегулированию дистанционного труда различных категорий работников в период пандемии коронавирусной инфекции, а также внесения изменений в соответствующие нормативно-правовые акты.

По итогам детального обсуждения глава правительства дал поручение соответствующим государственным органам совместно с представителями банковского сектора разработать концепцию внедрения электронных трудовых книжек и внести на рассмотрение правительства и Жогорку Кенеша проект закона по урегулированию дистанционной работы в период пандемии коронавирусной инфекции.