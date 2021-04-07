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Экономика

Мигранты на приграничных территориях могут работать по патенту

Постановлением правительства трудящиеся-мигранты, осуществляющие индивидуальную трудовую деятельность на приграничных территориях, могут работать по патенту. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Отмечается, что такое решение принято для упрощения процедур налогообложения. Норма действует для мигрантов, нанимаемых физическими лицами Кыргызстана для работы в области растениеводства, строительства и животноводства, а также оказывающих прочие услуги индивидуального обслуживания.

«При этом отметим, что приграничные трудящиеся-мигранты могут осуществлять индивидуальную трудовую деятельность на территории Кыргызстана на основе патента в течение срока действия безвизового режима. Получать трудовую визу им не нужно. Кроме того, в перечень видов деятельности на основе добровольного патента включена услуга курьерской деятельности», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/189055/
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Мигранты на приграничных территориях могут работать по патенту