Товары из Кыргызстана на Wildberries смогут зарегистрироваться с мая

В Министерстве экономики и финансов состоялась встреча заместителя главы ведомства

Эльдара Алишерова и представителей компании «Вайлдберриз» (Wildberries), а также представителей бизнес-сообщества в сфере электронной коммерции.

На встрече обсуждались вопросы касательно торговой площадки онлайн www.wildberries.ru.

Стороны договорились о том, что к середине мая 2021 года компания запустит прямую регистрацию кыргызских предпринимателей на маркетплейсе (без юридического лица в Российской Федерации). Благодаря этому у кыргызских предпринимателей появится возможность прямой регистрации с целью осуществления предпринимательской деятельности на торговой площадке Wildberries.

Ожидается, что прямая регистрация позволит увеличить количество поставщиков из Кыргызстана и объемы их продаж.

«Вайлдберриз» (Wildberries) является крупнейшим онлайн-ритейлером на территории ЕАЭС и одной из ведущих IT-компаний России. Фирма ведет свою деятельность в Кыргызской Республике с 2017-го. На территории Кыргызстана функционируют 11 пунктов выдачи заказов.

Wildberries предоставляет кыргызским производителям возможность «бесшовного» экспорта товаров на 12 зарубежных рынках своего присутствия (Армения, Беларусь, Казахстан, Россия, Германия, Франция, Италия, Испания, Польша, Словакия, Украина, Израиль).

На сегодня более 120 предпринимателей из КР успешно реализовали свою продукцию через торговую площадку www.wildberries.ru.

По итогам состоявшейся встречи при содействии Министерства экономики и финансов с Ассоциацией электронной коммерции и обществом с ограниченной ответственностью «Вайлдберриз» (Wildberries) был подписан меморандум о сотрудничестве и определены следующие сферы взаимного сотрудничества: