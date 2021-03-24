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Экономика

Замир Каражанов: В Кыргызстане выгодно создавать кризисы вокруг инвесторов

Фото из интернета. Казахстанский политолог Замир Каражанов

«В Кыргызстане искусственно создаваемые кризисы и неработающие законы — отличная почва для выстраивания отношений, в которых инвесторы идут на бесконечные уступки и зависят от интересов узкого круга лиц», — заявил казахстанский политолог Замир Каражанов, комментируя ситуацию вокруг двух крупнейших рудников КР.

По мнению эксперта, «участие лидера России Владимира Путина в открытии производств или предприятий не случайно».

«Это демонстрация укрепления сотрудничества и экономических связей между двумя странами. Участие президента РФ Владимира Путина в запуске производства на руднике «Джеруй» — демонстрация поддержки российских инвесторов. Однако в условиях Кыргызстана это не дает гарантии защищенности и неприкосновенности», — считает он.

В Кыргызстане по-прежнему не выстроена система отношений между государственным аппаратом и иностранным бизнесом.

Замир Каражанов

«Инвесторы в КР находятся в интересном положении. Я неоднократно говорил: любой бизнес, в том числе иностранный, может защитить себя сам. Для этого необходимо строго соблюдать законодательство, регулирующее его деятельность, и вовремя платить налоги. Многочисленные наблюдатели будут контролировать их деятельность и следить за соблюдением правил. В случае с Кыргызстаном это правило или не работает, или работает лишь отчасти», — сказал он.

При том внимании, с которым относятся к золотодобыче и иностранным компаниям, нереально грубо нарушать законы, уклоняться от уплаты налогов, не соблюдать рекомендации и продолжать работать.

Замир Каражанов

«Нескончаемые проверки ради проверок показывают, что их настоящая цель — не контроль, а давление на иностранный бизнес. Это происходит потому, что законы в республике не работают. Судебная система не является независимой, беспристрастной и непредвзятой. Поэтому у инвесторов, которые работают в Кыргызстане, связаны руки. Они не могут отстоять свои права и интересы. Такая ситуация очень удобна властям», — полагает политолог.

Несмотря на обещания первых лиц государства подходить к оценке работы иностранных компаний в КР непредвзято, в это сложно поверить.

Замир Каражанов

«Пока в Кыргызстане отсутствует четко прописанная система защиты прав инвесторов, ситуация будет повторяться. Искусственно создаваемые кризисы, с одной стороны, и неработающие законы — с другой — отличная почва для выстраивания зависимых отношений, в которых инвесторы будут идти на бесконечные уступки и оставаться в зависимости от интересов узкого круга лиц», — говорит он.

Подобное отношение к стратегическому предприятию, которое остается бюджетообразующим для КР, как минимум безответственно и недальновидно.

Замир Каражанов

«Если иностранный бизнес не уверен в будущем, он будет вести себя как временщик. То есть извлекать максимальную прибыль за короткие сроки, сворачивать производство и уходить из страны. Если государство хочет, чтобы инвесторы вкладывались в развитие региона, поддержку населения и отчисляли деньги в бюджет, нужно выстраивать долгосрочные и взаимовыгодные отношения», — добавил эксперт.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/187423/
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