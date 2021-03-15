В Минобразования нет единой стратегии управления бюджетным сектором

В деятельности Министерства образования и науки выявлены финансовые нарушения и недостатки. К такому выводу пришли специалисты Счетной палаты по итогам аудита бюджета министерства за 2019 год.

Выяснилось, что не проводились мониторинг и оценка эффективности бюджетных программ. Хотя и прошло достаточное время с момента введения новых механизмов регулирования финансирования в общеобразовательных учреждениях по всей стране, механизмы финансирования не дали желаемых результатов.

«Из 2 тысяч 90 общеобразовательных учреждений 1 тысяча 949 районных и городских отделов образования обслуживаются централизованными бухгалтериями, в которых работают 690 бухгалтеров. В 141 организации созданы независимые бухгалтерии. Такая ситуация свидетельствует об отсутствии единой системы и структуры отчетности, усложняет процедуру исполнения бюджета и увеличивает затраты на управление финансовым сектором. Кроме того, действующая система финансирования общеобразовательных учреждений финансируется фрагментарно. Такая ситуация свидетельствует об отсутствии единого подхода и стратегии Министерства в управлении бюджетным сектором», — отмечают в Счетной палате.

Выявлены нарушения и при формировании фонда оплаты труда Министерства, его территориальных органов и подведомственных организаций и правильном укомплектовании штатов, выплате заработной платы и других выплат.

Допускались факты необоснованных выплат из-за неверного определения заработной платы и льгот.

По результатам аудита выявлены финансовые нарушения на 13 миллионов 86,9 тысячи сомов и фактов недостачи на 57,7 тысячи сомов. Нарушения и недостатки в расходовании денежных средств составили 11 миллионов 538,5 тысячи сомов. Сокрытая дебиторская и завышенная кредиторская задолженности составили 6 миллионов 999,8 тысячи сомов, из которых восстановлены 6 миллионов 52,3 тысячи сомов.