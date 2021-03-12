Нацбанк прогнозирует рост экономики Кыргызстана в 2021 году на 6,2 процента

В текущем году прирост ВВП Кыргызстана ожидается на уровне около 6,2 процента. Такой прогноз приводит Национальный банк в отчете о денежно-кредитной политике.

Учитывая наметившиеся тенденции развития экономик стран — торговых партнеров в 2021-2022 годах, а также динамику цен на мировых товарно-сырьевых рынках, в среднесрочной перспективе был разработан прогноз основных макроэкономических показателей развития республики на 2021-2022 годы.

«Последствия ограничительных мер в период пандемии COVID-19: снижение спроса со стороны стран — торговых партнеров, усложнение процедур пересечения границ для товаров и пассажиров, соответствующее замедление притока денежных переводов в страну явились причинами сохранения отрицательного разрыва ВВП в течение 2021-го. Возобновление роста экономик стран — торговых партнеров в этом году будет поддерживаться за счет восстановления цен на нефть и расширения государственных стимулирующих программ, что обусловит рост внешнего спроса и поддержит восстановление экономики КР», — проинформировали в Нацбанке.

Поэтому финансовый регулятор ожидает, что без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор прирост реального ВВП в 2021 году ожидается на уровне около 6,9 процента. Учитывая предположение о тенденции к восстановлению экономической активности, в 2022-м темпы прироста реального ВВП ожидаются около 6,1 процента, без учета Кумтора — 6,6 процента.