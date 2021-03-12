09:13
USD 84.80
EUR 101.47
RUB 1.15
Экономика

Нацбанк прогнозирует рост экономики Кыргызстана в 2021 году на 6,2 процента

В текущем году прирост ВВП Кыргызстана ожидается на уровне около 6,2 процента. Такой прогноз приводит Национальный банк в отчете о денежно-кредитной политике.

Учитывая наметившиеся тенденции развития экономик стран — торговых партнеров в 2021-2022 годах, а также динамику цен на мировых товарно-сырьевых рынках, в среднесрочной перспективе был разработан прогноз основных макроэкономических показателей развития республики на 2021-2022 годы.

«Последствия ограничительных мер в период пандемии COVID-19: снижение спроса со стороны стран — торговых партнеров, усложнение процедур пересечения границ для товаров и пассажиров, соответствующее замедление притока денежных переводов в страну явились причинами сохранения отрицательного разрыва ВВП в течение 2021-го. Возобновление роста экономик стран — торговых партнеров в этом году будет поддерживаться за счет восстановления цен на нефть и расширения государственных стимулирующих программ, что обусловит рост внешнего спроса и поддержит восстановление экономики КР», — проинформировали в Нацбанке.

Поэтому финансовый регулятор ожидает, что без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор прирост реального ВВП в 2021 году ожидается на уровне около 6,9 процента. Учитывая предположение о тенденции к восстановлению экономической активности, в 2022-м темпы прироста реального ВВП ожидаются около 6,1 процента, без учета Кумтора — 6,6 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/186146/
просмотров: 223
Версия для печати
Материалы по теме
По итогам 2020 года падение ВВП Кыргызстана составит 3-3,5 процента
По итогам 2020 года цены в Кыргызстане вырастут на 7 процентов
Нацбанк прогнозирует падение ВВП Кыргызстана по итогам года на 4 процента
К концу 2019 года инфляция в Кыргызстане составит 1,2 процента
Нацбанк прогнозирует рост ВВП Кыргызстана на 3,2 процента в 2019 году
К концу года инфляция в Кыргызстане может составить 3,5 процента
Нацбанк Кыргызстана понизил прогноз инфляции по итогам 2019 года
Нацбанк прогнозирует рост ВВП Кыргызстана в 3,7 процента по итогам 2019 года
Нацбанк понизил прогноз роста ВВП Кыргызстана по итогам 2018 года
Популярные новости
Узбекистан даст Кыргызстану $50 миллионов на реализацию проектов Узбекистан даст Кыргызстану $50 миллионов на реализацию проектов
Бензин подорожал. В&nbsp;ГКПЭН рассказали, какие меры принимают Бензин подорожал. В ГКПЭН рассказали, какие меры принимают
Ресурсы Фонда госматрезервов задействуют для сдерживания роста цен Ресурсы Фонда госматрезервов задействуют для сдерживания роста цен
Кыргызско-Узбекский фонд развития. Как будет работать организация Кыргызско-Узбекский фонд развития. Как будет работать организация
Бизнес
Почему жители Романовки, Гавриловки и&nbsp;Александровки выбирают природный газ Почему жители Романовки, Гавриловки и Александровки выбирают природный газ
Больше покупок в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; больше шансов выиграть машину или смартфон Больше покупок в O!Store — больше шансов выиграть машину или смартфон
&laquo;Гемотест&raquo; вводит сверхсрочный ПЦР-тест на&nbsp;COVID-19&nbsp;в Кыргызстане «Гемотест» вводит сверхсрочный ПЦР-тест на COVID-19 в Кыргызстане
Tortavita&nbsp;&mdash; натуральная радость! Tortavita — натуральная радость!
12 марта, пятница
09:13
Местные выборы. Жеребьевка эфирного времени пройдет до 17 марта Местные выборы. Жеребьевка эфирного времени пройдет до ...
09:12
Кыргызстанцы удачно выступили в турнире Brave CF в Бахрейне
09:05
На рынке в Кара-Суу убили местного жителя. Подозреваемого задержали
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень остается умеренным
08:39
Нацбанк прогнозирует рост экономики Кыргызстана в 2021 году на 6,2 процента
11 марта, четверг
23:54
Samsung представил недорогой смартфон Galaxy M12 с гигантской батарейкой
23:12
Марк Цукерберг пообещал «телепортацию» к 2030 году