По итогам 2024 года рост цен в Кыргызстане составит 5-7 процентов

В 2024-м ожидается вхождение уровня инфляции в среднесрочный целевой диапазон (5-7 процентов. — Прим. 24.kg). Такой прогноз дает Национальный банк.

Ожидается дальнейшее замедление продовольственного компонента в структуре инфляции, что связано с ценовой конъюнктурой на мировом продовольственном рынке. Кроме того, в этом году снижение роста цен на продукты продолжится на фоне высокой статистической базы 2023-го.

Основными причинами инфляционного давления выступят следующие факторы:

высокая неопределенность в мире;

относительно жесткая монетарная политика развитых стран;

планируемые меры по пересмотру тарифной политики;

относительно высокие инфляционные ожидания экономических агентов.

«Цены на непродовольственную группу товаров и услуги будут иметь более медленную динамику снижения темпов роста, что объясняется в том числе влиянием мер тарифной политики государства. Прогноз по непродовольственной инфляции сохраняется на умеренно высоких значениях с постепенным снижением к концу текущего года», — отмечают в Нацбанке.