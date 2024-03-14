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Экономика

По итогам 2024 года рост цен в Кыргызстане составит 5-7 процентов

В 2024-м ожидается вхождение уровня инфляции в среднесрочный целевой диапазон (5-7 процентов. — Прим. 24.kg). Такой прогноз дает Национальный банк.

Ожидается дальнейшее замедление продовольственного компонента в структуре инфляции, что связано с ценовой конъюнктурой на мировом продовольственном рынке. Кроме того, в этом году снижение роста цен на продукты продолжится на фоне высокой статистической базы 2023-го.

Основными причинами инфляционного давления выступят следующие факторы:

  • высокая неопределенность в мире;
  • относительно жесткая монетарная политика развитых стран;
  • планируемые меры по пересмотру тарифной политики;
  • относительно высокие инфляционные ожидания экономических агентов.

«Цены на непродовольственную группу товаров и услуги будут иметь более медленную динамику снижения темпов роста, что объясняется в том числе влиянием мер тарифной политики государства. Прогноз по непродовольственной инфляции сохраняется на умеренно высоких значениях с постепенным снижением к концу текущего года», — отмечают в Нацбанке.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/288929/
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