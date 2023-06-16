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Экономика

К концу года инфляция в Кыргызстане составит 10-12 процентов

На конец 2023 года уровень инфляции прогнозируется в диапазоне 10-12 процентов. Такой прогноз содержится в отчете о денежно-кредитной политике Национального банка.

В прогнозе на 2023 год больший вклад в инфляцию идет со стороны непродовольственных товаров. Их рост по итогам первого квартала этого года сложился выше ожиданий, заложенных в предыдущем прогнозе. Вклад административных цен уменьшился в связи с новостями об отмене повышения тарифов на проезд, которое предполагалось в мае 2023 года.

«В 2023 году ожидается хороший урожай в Центрально-Азиатском регионе на уровне средних показателей урожайности за последние пять лет, что потенциально будет способствовать сдерживанию роста цен на продовольственные товары. Инфляционный фон будет формироваться в зависимости от интенсивности принятия новых тарифов государственными органами, а также от динамики обменного курса сома к доллару США», — предупреждают в Нацбанке.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/268221/
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