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Экономика

Нацбанк прогнозирует рост экономики Кыргызстана на 6,9 процента в 2024 году

Проведенный анализ показывает, что реальный сектор экономики Кыргызстана в 2024 году будет демонстрировать рост не ниже среднего уровня последних трех лет. Об этом говорится в последнем отчете о денежной-кредитной политике Национального банка.

НБ КР ожидает, что по итогам 2024 года реальный рост ВВП оценивается около 6,9 процента. Этот рост будет поддержан обрабатывающей промышленностью, оптовой и розничной торговлей, строительным сектором, демонстрирующими уверенный рост благодаря мерам фискальной политики кабинета министров КР и наблюдаемой активной деятельности субъектов предпринимательства.

Прогноз значительно улучшен по сравнению с предыдущим отчетом. Ранее НБ КР считал, что рост экономики по итогам года составит около 3,9 процента.

Прогнозируется, что в 2025 году рост реального ВВП установится на уровне 5 процентов. По сравнению с отчетом о денежно-кредитной политике по итогам 2023 года ожидания по росту экономики в 2024-м снизились на 0,7 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/295786/
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