Нацбанк прогнозирует рост ВВП в 3,3 процента по итогам 2023 года

Реальный сектор экономики Кыргызстана в 2023 году будет демонстрировать рост выше уровня средних значений. Такой прогноз содержится в отчете о денежно-кредитной политике Национального банка.

Отмечается, что по итогам 2023 года реальный рост ВВП составит около 3,3 процента, без учета Кумтора — около 4,6 процента. Производство на предприятии по разработке месторождения Кумтор ожидается ниже прогнозов, заложенных в предыдущем квартале.

«В секторальном разрезе экономический рост будет поддержан секторами сельского хозяйства (за счет животноводства и растениеводства), промышленности (за счет возобновления простаивающих предприятий и сохранения устойчивости выработки в действующих предприятиях), сектором услуг и строительства. В 2024 году темпы прироста реального ВВП установятся на уровне около 3,7 процента, без учета Кумтора — около 3,9 процента», — отмечает НБ КР.