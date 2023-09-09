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Экономика

Рост ВВП Кыргызстана составит около 4 процентов по итогам 2023 года

Реальный сектор экономики Кыргызстана в 2023 году будет демонстрировать рост. Об этом говорится в отчете о денежно-кредитной политике Национального банка.

Отмечается, что по итогам 2023 года реальный прирост ВВП составит около 4 процентов, без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор — около 5 процентов. Производство на Кумторе ожидается ниже прогнозов, заложенных в предыдущем квартале.

«В секторальном разрезе экономический рост в текущем прогнозе поддержан секторами сельского хозяйства (за счет животноводства), сектором услуг и строительства», — отмечают в Нацбанке.

В 2024 году темпы прироста реального ВВП установятся на уровне около 3,5 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/274661/
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