Международные резервы Кыргызстана за месяц снизились на $74,24 миллиона

Валовые международные резервы Кыргызстана снижаются шестой месяц подряд. Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка.

По итогам февраля 2021 года резервы достигли $2 миллиардов 672,78 миллиона. За месяц они уменьшились на $74,24 миллиона. С августа 2020-го показатель снизился на $398,4 миллиона. А вот по сравнению с февралем 2020 года они, наоборот, выросли на $278,72 миллиона.

Напомним, что Нацбанк использует резервы для сглаживания резких колебаний на валютном рынке. В прошлом году Национальный банк провел 29 интервенций, продав $467 миллионов 150 тысяч.