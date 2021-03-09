Узбекистан даст Кыргызстану $50 миллионов на реализацию проектов

Узбекистан выделит Кыргызстану $50 миллионов на реализацию различных экономических проектов. Об этом стало известно сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике.

Депутаты одобрили ратификацию соглашения о создании Кыргызско-Узбекского фонда развития. По нему РУз выделит Кыргызстану средства. Будет создано правление, в состав которого войдут представители Кыргызстана, а в состав совета директоров — три представителя Узбекистана и два — КР.

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Напомним, что еще в 2017 году во время первого визита Сооронбая Жээнбекова в Ташкент стороны подписали соглашение о финансовом сотрудничестве. Оно и предусматривало создание фонда. Но вот до реализации документа дошло только сейчас.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отправится в Узбекистан с государственным визитом 11-12 марта 2021 года.