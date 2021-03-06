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Экономика

Робин Орд-Смит: Реализация указа президента снизит давление на бизнес

«Указ президента Садыра Жапарова о дополнительных мерах по защите субъектов предпринимательства является актуальным шагом, учитывая объективные трудности, существующие в предпринимательской среде на сегодня», — сообщил бизнес-омбудсмен Робин Орд-Смит.

По его словам, скорая реализация положений принятых указов о защите бизнеса сократит влияние некоторых системных проблем предпринимательской среды КР. В частности, речь идет об усилившемся давлении фискальных и правоохранительных органов на субъекты предпринимательства, непоследовательности решений, принимаемых государственными органами, отмене ими ранее принятых решений, незаконном и необоснованном принятии решений в пользу государства, а не бизнеса.

«Принятие указа говорит о понимании необходимости безотлагательных действий по защите прав субъектов предпринимательства и политической воле для принятия решительных мер со стороны руководства страны,» — уверен Робин Орд-Смит.

Об этом говорят пункты указа, требующие усиления работы по выявлению, пресечению деятельности и привлечению к персональной ответственности сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих незаконные проверки и иным образом препятствующих деятельности предпринимателей. Президент обратил внимание и на необходимость внесения изменений и дополнений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, направленных на декриминализацию экономических преступлений.

Бизнес-омбудсмен просит руководство государства дополнительно обратить внимание на необходимость привлечения к персональной ответственности за незаконные действия, влекущие к убыткам предпринимателей не только сотрудников правоохранительных органов, ответственных за исполнение приказов, но и руководителей данных правоохранительных органов.

Бизнес-омбудсмен подчеркнул важность внедрения принципа справедливой и соотносимой с нанесенным ущербом персональной ответственности сотрудников не только правоохранительных органов, но и иных органов государственной власти.

Необходимо обеспечить обязательность, обоснованность и всеобщую прозрачность применения механизма временных правил регистрации проверок, проводимых правоохранительными органами и органами Налоговой службы в отношении субъектов предпринимательства и органов местного самоуправления

«В дополнение к положениям, изложенным в указе, необходимо исключить или внести изменения в пункт 4 части 1 статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса КР для устранения возможности проведения незаконных и необоснованных проверок со стороны правоохранительных органов, имеющих место, несмотря на запрет на проверки. Необходимо сократить излишнее и необоснованное применение арестов руководителей и сотрудников компаний. Надо применять практику залогов в качестве меры пресечения», — заключил Робин Орд-Смит.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/185670/
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