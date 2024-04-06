Телефонные мошенники. Какие способы используют и как защитить свои финансы

В феврале — марте Кыргызстан захлестнула волна телефонного мошенничества. Преступники выдавали себя за членов семьи, знакомых, чиновников, сотрудников правоохранительных органов. Цель была только одна — сыграть на страхе человека и уговорить перечислить крупную сумму денег.

Правоохранительные органы сообщили о более чем тысяче таких случаев, ущерб оценили в десятки миллионов сомов.

Способы манипуляций используют каждый раз все новые и более изощренные. Отличить реального человека от мошенника становится все сложнее.

Искусственный интеллект и игра на страхе

Происходящее приобрело огромные масштабы. К моменту задержания подозреваемых они успели обмануть граждан более чем на полмиллиона сомов.

Все началось в середине февраля. СМИ стали сообщать, что группа мошенников обманула десятки пожилых жителей страны. Они по телефону представлялись родственниками, сообщали, что попали в ДТП, и просили передать через курьеров деньги.

Но даже после задержания причастных к мошенничеству, подобных случаев меньше не стало. Вот недавний случай. В Чуйской области в начале апреля 2024 года задержали мошенника, который успел выманить у пострадавшего 20 тысяч сомов.

Преступники стали использовать новую схему — выманивать финансы от имени известных людей. Например, просить деньги, приглашая на ифтар от имени президента.

В МВД отметили, что в последнее время растет и число преступлений в интернете. Для этого используют изображения и личные данные известных людей, включая политиков и знаменитостей, в мошеннических схемах.

«Злоумышленники стремятся завоевать ваше доверие и ввести в заблуждение. Они придумывают все новые виды и схемы обмана и выбирают жертв случайно. Помните об осторожности в интернете! При общении онлайн будьте внимательны к своей личной информации, не доверяйте сомнительным ссылкам и не раскрывайте конфиденциальные данные. Помните, что ваша безопасность и приватность — это главное, заботьтесь о своей цифровой безопасности», — говорится в сообщении.

Пользователи социальных сетей Кыргызстана столкнулись и с мошенничествами, в которых злоумышленники используют новейшие технологии.

Чтобы выглядеть более убедительно, мошенники используют возможности искусственного интеллекта.

Они генерируют с помощью ИИ голосовые обращения на основе аудиосообщений владельцев аккаунта — это позволяет убедительнее просить деньги у его знакомых.

Не доверяй никому

Как себя защитить от мошенников? Пожалуй, единственный совет — не верить никаким сообщениям, аудио и видео в интернете. Всегда задавайте себе вопросы: «Как я могу перепроверить? С кем разговариваю?»

Надо относиться с большим недоверием к любым просьбам срочно перечислить деньги.

Помните, что мошенники стремятся вызвать у вас сильные эмоции — напугать или обрадовать. Так они сбивают с толку и притупляют бдительность потенциальной жертвы.

Есть несколько признаков, которые должны заставить вас насторожиться: на вас выходят сами;

говорят о деньгах;

просят сообщить данные;

вас выводят из равновесия;

на вас давят.

Помните, главная цель мошенников — не дать вам обдумать ситуацию. Фактически вам не дают права выбора. Если так происходит, то это точно повод задуматься. Никогда не принимайте поспешных решений, особенно если они касаются ваших финансов. Всегда берите паузу, чтобы разобраться в том, что происходит. Возьмите за правило перепроверять любую информацию в первоисточнике.

Как защитить деньги на карте и кошельке

Никогда не сообщайте номер карты и ПИН-код по телефону. Сотрудники банка никогда не спрашивают такую информацию.

Чтобы не остаться без денег на банковской карте или электронном кошельке, будьте на чеку. Никогда не передавайте карту и не сообщайте ПИН-код никому, в том числе родственникам, сотрудникам банка, правоохранительным органам, коллегам.

Чтобы найти вас у себя в системе, банку достаточно знать ФИО и вид карты («Элкарт», Visa, Mastercard). И тем более вам не будет звонить сотрудник банка и спрашивать данные вашей карты. Если позвонивший представится сотрудником банка, то запросите у него фамилию и имя, должность и управление, в котором человек работает. Затем позвоните в свой банк, где вы получили карту, и уточните, зачем его сотрудники запрашивают ваши данные.

Если карту украли или вы ее потеряли, ее «съел» банкомат или при любых других трудностях, звоните сразу в банк. При покупке товаров/услуг через интернет пользуйтесь только проверенными и официальными сайтами. Не переходите по непонятным ссылкам и не вводите там данные карты.

При использовании электронных кошельков также соблюдайте меры предосторожности. В первую очередь установите длинный пароль (например, состоящий от 6 до 16 знаков) для входа в кошелек. Пройдите в банке идентификацию.

Не передавайте и не сообщайте пароль от электронного кошелька и полученные SMS-коды никому, в том числе родственникам, сотрудникам банка, правоохранительным органам, коллегам.

Никогда не сообщайте пароль от электронного кошелька и какой-либо SMS-код по телефону.

Не храните данные по электронному кошельку в персональных компьютерах и мобильных телефонах, общедоступных местах. Подключите СМС-оповещения от банка. Так вы будете получать информацию о проведенном платеже/переводе. Если будут операции, которые вы не проводили, сразу звоните в банк.

Установите пароль/пин-код для входа в персональный компьютер и мобильный телефон.

Как и с картой, при использовании электронного кошелька не переходите по непонятным ссылкам и не вводите там данные. Если у вас украли телефон, на который скачано приложение с электронным кошельком, незамедлительно сообщите об этом банку и заблокируйте кошелек.