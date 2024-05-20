Встречайте! Четвертый супермаркет сети SPAR открыл свои двери в Бишкеке

В Кыргызстане продолжает расширяться европейская сеть SPAR. Отечественная компания-ритейлер «Умай Групп» радует бишкекчан и жителей столицы возможностями на себе ощутить все преимущества магазинов.

Четвертый супермаркет сети открылся на пересечении улиц Московской и Ибраимова.

Более чем удобная локация. К уже популярным супермаркетам в районе Филармонии и Политеха добавился SPAR в центральной части Бишкека.

Найти магазин просто. Издалека виднеется уже знакомая кыргызстанцам эмблема-елочка и красная цветовая гамма. Открытие нового магазина было традиционно запоминающимся — конкурсы и викторины для детей и взрослых с полезными подарками.

Есть и еще одна традиция, которая сопровождает открытие каждого магазина сети SPAR с первого дня работы в стране. Каждому покупателю в день открытия дарили шоперы. Открытие четвертого супермаркета сети не стало исключением. Это удобно, практично и помогает заботиться об экологии страны. К слову, шоперы SPAR довольно прочные. Поверьте, они прослужат вам не один день.

Но чем же отличается SPAR от супермаркетов других сетей? Есть несколько особенностей, которые выделяют эти магазины на общем фоне. В первую очередь это кулинарный островок прямо в центре магазина. Благодаря такому решению в магазинах сети чувствуешь себя по-особому комфортно. Словно попадаешь в отдельный гастрономический мир, где тебе обязательно предложат уникальные блюда и выпечку, приготовленные с любовью.

Здесь всегда представлены около десятка сортов хлеба, приготовленные по уникальным ремесленным рецептам. Почти все блюда в магазинах этой сети готовят у вас на глазах. Здесь уверены в высочайшем качестве продукции и не боятся показывать весь процесс.

А как залипателен процесс приготовления пиццы?! Просто забываешь зачем пришел, глядя на уверенные движения поваров. Складывается ощущение, что ты сам стал частичкой процесса, от чего пицца становится еще вкуснее.

Еще одна отличительная черта SPAR — это эксклюзивные товары под собственной торговой маркой. Здесь представлены товары как европейских компаний, так и отечественных. И это большой плюс. Благодаря наличию сети SPAR в Кыргызстане у наших предпринимателей есть уникальная возможность выйти на мировые рынки. Сегодня сеть представлена почти 14 тысячами магазинов по миру. И если компания получила право представить свой товар под брендом SPAR, есть вероятность, что его могут поставлять в другие магазины сети по миру. А значит, местный бизнес может расшириться и стать экспортером. А управляющая компания «Умай Групп» всегда готова в этом помочь.

Бескомпромиссное качество товара, строгий подход к выбору поставщиков, разнообразный ассортимент и выгодные цены — это одни из главных качеств сети супермаркетов SPAR.

Здесь заботятся о том, чтобы сделать покупки комфортными, удобными, полезными и выгодными. Всех покупателей приглашают стать участником «Клуба SPAR». Для этого нужно только установить специальное приложение.

«Клуб SPAR» — это система скидок и бонусов для покупателей, которая делает покупки в сети супермаркетов максимально выгодными.

Участники клуба смогут получать подарки за покупки специальные скидки и персональные предложения.

Кроме того:

копите бонусы и оплачивайте ими свои покупки, 1 бонус = 1 сом;

участвуйте в розыгрышах призов;

получайте скидочные купоны на любимые товары и дополнительные бонусы за покупки.

Официальный представитель сети SPAR в Кыргызстане — отечественная компания-ритейлер «Умай Групп». Ключевая задача компании — работая с международным брендом, соответствовать его многолетним принципам работы и привнести инновации в отрасль на рынок республики.

Следите за новостями SPAR и новыми открытиями в КР.

И, конечно же, добро пожаловать за приятными и выгодными покупками в супермаркеты SPAR!

SPAR — вместе лучше!

Приложение «Клуб SPAR»

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https://www.spar.kg/