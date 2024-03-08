Защита сердец и кошельков. Как не остаться без денег в романтические праздники

Онлайн-знакомства превратились в глобальный феномен, но они также привели к всплеску мошенничества в сфере романтических отношений. Мошенники умело манипулируют эмоциями людей, что приводит к значительным финансовым потерям.

Прогресс зашел далеко. Уже и криптовалюту используют, чтобы вытянуть деньги.

Крупные биржи, такие как Binance, борются с этой проблемой. Есть несколько простых способов, как не лишиться сбережений во время онлайн-романа.

Романтические аферы

Не надо их недооценивать. Аферисты легко улавливают все тонкости разговора, создают образ идеального партнера.

Пока романтика витает в воздухе, мошенники, желающие украсть ваши деньги, а не сердце, никогда не бывают слишком далеко. Они активно используют социальные сети, легко перевоплощаются, угадывая каждое ваше желание с удивительной точностью.

Расскажете о каком-то хобби, и эти люди сделают его прямо навязчивой идеей. Поделитесь надеждами на значимые отношения и совместное будущее, они будут говорить о своей готовности к обязательствам. Будет казаться, что человек по ту сторону экрана буквально читает ваши мысли и наперед знает все желания.

Суть их подхода — использовать доверие и фабриковать связи для достижения своих целей. За всеми этими очаровательными личинами скрывается суровая реальность: собеседник, как правило, является мошенником, использующим фальшивый профиль.

Мошенники — эксперты в манипулировании и постепенном завоевании доверия, конечная цель которых — выманить деньги или украсть личную информацию.

Крипта пошла в дело

Мошенничество в сфере романтических отношений растет повсеместно. Отчет Norton Cyber Safety Insights Report за 2023 год показывает, что во всем мире более чем каждый четвертый опрошенный взрослый стал жертвой мошенничества в сфере онлайн-знакомств или романтических отношений.

Только в США в 2016-м Федеральная торговая комиссия получила 11 тысяч 235 жалоб на мошенничество в сфере знакомств и романтических отношений. К 2020 году это количество подскочило до 52 тысяч 593 случаев. Рост почти в пять раз.

В 2022-м ситуация обострилась, наблюдался более чем 30-процентный рост по сравнению с предыдущим годом.

Почти 70 тысяч человек сообщили, что стали жертвами мошенников, что привело к совокупным потерям в размере $1,3 миллиарда.

Криптовалюта не является наиболее часто используемым способом оплаты в таких видах мошенничества. Но это не значит, что злоумышленники обходят ее стороной. На крипту приходится 34 процента от общего количества зарегистрированных потерь, как следует из отчета FTC. Но есть и хорошие новости. Незаконная деятельность в криптовалютном пространстве составляет лишь небольшую часть глобальных транзакций и, по сути, идет на спад.

Согласно последнему отчету Chainalysis о криптопреступности за 2024-й, доля всех криптовалютных транзакций, связанных с незаконной деятельностью, снизилась с 0,42 процента в 2022 году до 0,34 процента.

Ключевым фактором здесь является то, что лидеры индустрии, такие как Binance, прилагают все усилия для предотвращения мошенничества и борьбы с ним. Крупные и известные биржи придерживаются строгих мер безопасности и постоянно информируют пользователей о распространенных угрозах. Это играет ключевую роль в коллективной борьбе с преступлениями, связанными с блокчейном.

По данным Binance за 2023-й, мошенничество, связанное с романтикой, составило около 2 процентов от общего количества зарегистрированных случаев.

Процент вроде небольшой, но ущерб составил в среднем около $14 тысяч на одну жертву.

Мошенничество на свиданиях стало одной из самых пагубных с финансовой точки зрения форм деятельности.

Как себя защитить

Придерживайтесь приложения для знакомств Если вы пользуетесь приложением для знакомств, не выходите за рамки сервиса обмена сообщениями. Мошенники часто хотят, чтобы вы поскорее переключились на частные каналы связи, такие как смс, социальные сети или телефонные звонки, чтобы избежать обнаружения на сайте знакомств.

Остерегайтесь слишком хороших профилей Мошенники маскируют свою настоящую личность, создавая фальшивые персонажи и используя украденные или подделанные фотографии привлекательных людей. Они даже могут использовать технологию искусственного интеллекта для создания фейков, изготовления поддельных удостоверений личности, изменения голоса и создания видео. Чтобы защититься, проведите тщательное исследование и убедитесь в легитимности человека, связанного с профилем.

Не торопитесь Не спешите вступать в отношения. Задавайте вопросы и следите за несоответствиями в рассказах собеседника, которые могут выдать его за самозванца.

Обращайте внимание на постоянные отговорки от встреч Если человек постоянно отменяет личные встречи под разными предлогами, особенно через несколько месяцев знакомства, — это тревожный сигнал.

Никогда не отправляйте деньги Если человек, с которым вы недавно познакомились в интернете и никогда не встречались лично, просит о финансовой помощи или обещает выгодный доход, будь то криптовалюта, банковский перевод или любой другой способ, — скорее всего, это мошенничество.

Скептически относитесь к нереалистичным обещаниям Высокий доход при низком риске часто обманчив. Если обещание кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то, скорее всего, так оно и есть.

Защищайте свою личную информацию Никогда не сообщайте личную или финансовую информацию, такую как пароли или закрытые ключи. Никому, даже если он утверждает, что представляет надежную организацию (полицию, следственную группу и так далее).

Используйте улучшенную защиту Подумайте о том, чтобы использовать менеджер паролей и внедрить передовые методы кибербезопасности, чтобы обезопасить себя и своих близких.

Какие бы меры ни принимал сайт онлайн-знакомств или криптобиржа, сами люди тоже должны защищаться от мошенничества, особенно связанного с криптовалютой.

Ориентируясь в цифровом пространстве в поисках любви, помните, что не все люди в Сети имеют искренние намерения. Сохраняя бдительность, соблюдая осторожность и прислушиваясь к предупреждающим знакам, вы снизите риск стать жертвой мошенников, защитив свое сердце и кошелек.