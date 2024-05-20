«РСК Банк» совместно с Государственной ипотечной компанией по инициативе президента страны разрабатывает уникальный социальный проект «Накопительная ипотека». В рамках него подписан договор о сотрудничестве первыми лицами государственных компаний.

Проект направлен на повышение доступности государственного жилищного финансирования и обеспечение жильем население страны. Он призван установить самые выгодные и легко доступные условия ипотеки в Кыргызстане для граждан, как проживающих в стране, так и работающих за рубежом.

Основные преимущества «Накопительной ипотеки» — выгодные процентные ставки и легкость оформления. Доступность получения кредита упрощена посредством возможности накопить на долгожданное жилье на гибких условиях, прозрачно и с государственной гарантией.

В рамках данной программы будет облегчена процедура сбора необходимой документации, то есть вам не надо тратить время на сбор большого количества разных документов и посещать госорганы. А также упрощен порог получения ипотеки.

Первоначальный взнос — 30 процентов от стоимости недвижимости — гражданин накапливает в банке, ежемесячно (не менее шести месяцев) по графику пополняя накопительный счет, системное пополнение которого и будет одним из основных факторов, подтверждающих вашу кредитоспособность.

Далее банк выдает ему кредит под 10 процентов годовых на пять лет в размере 20 процентов от стоимости жилья без залогового обеспечения. Оставшиеся 50 процентов заемщик получает под 8 процентов в ГИК на 15 лет.

Официальный запуск социального ипотечного проекта планируется к осени 2024 года. В связи с этим Национальный банк КР по поручению президента КР будет актуализировать законодательную базу, а «РСК Банком» и ГИК — дорабатывать бесшовное цифровое решение для получения ипотеки.

Напомним, что уже сегодня можно открыть счет в банке полностью онлайн и удаленно. Поэтому с официальным запуском проекта осенью — граждане по всей стране и за рубежом будут иметь возможность удобно и просто стать участником программы.

Детали по механизму получения ипотеки и официальному запуску будут дополнительно широко освещаться в СМИ и на наших информационных площадках.

Важно! В связи с запуском уникального и беспрецедентного социального ипотечного проекта, а также принимая во внимание значение банка для Кыргызстана и его большой вклад в развитие экономики и страны, в целом принято решение о смене названия и ребрендинге финансового учреждения. Банк стал еще ближе к гражданам и, действительно, народным. Новым названием выбрано «Элдик Банк».

Отметим, что с этого трансформация банка только начинается!

Лицензия НБ КР № 033, 033/1.