С мая 2024 года по инициативе президента КР Садыра Жапарова запущен ренейминг банка.

«РСК Банк» в течение двух недель официально будет переименован в «Элдик Банк».

«Принимая во внимание современную роль банка, внедрение стратегии трансформации, запущенные инновации, а также разработку уникального социального проекта «Накопительная ипотека», было принято решение о смене названия банка, — комментирует председатель правления «Элдик Банка» Уланбек Ногаев. — За несколько последних лет банк стал ближе к гражданам, трансформирует отрасль, оказывает значительный вклад в экономику, поэтому он, действительно, соответствует определению «народный». И это только начало нашей стратегии кардинальной трансформации бизнес-модели банка».

«Элдик Банк» в начале пути трансформации. При этом банк остается надежным, стабильно и динамично развивающимся финансовым учреждением.

Новая стратегия направлена, прежде всего, на появление новых инновационных решений для наших граждан, для удобства, скорости пользования традиционными банковскими и новыми смарт-решениями, для внедрения финтех-инноваций, для решения проблем недофинансированности и инклюзивности в получении полного спектра финансовых возможностей и персонализированных решений. И в целом для реализации миссии FinLife — проникновение финансов во все сферы жизни и становление незаменимым инструментом образа жизни гражданина КР.

Лицензия НБ КР № 033, 033/1.