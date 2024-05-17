За последние сутки российский рубль и евро вновь подорожали относительно сома, курсы доллара и тенге продолжили снижаться. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают доллар по 88,17-88,4 сома, продают по 88,9-89,05 сома. Номинальный курс Нацбанка — 88,2621 сома (снижение на 0,07 процента).

Евро вновь немного подорожал. Сегодня его покупают по 95,35-95,8 сома, продают по 96-96,35 сома. Официальный курс — 95,9762 сома (повышение на 0,33 процента).

Российский рубль продолжает дорожать с начала недели. Сегодня с утра в столице его покупают по 0,96-0,964 сома, продают по 0,975-0,981 сома. Курс Национального банка — 0,9681 сома (рост на 0,23 процента).

Курс казахского тенге немного снизился. Его покупают по 0,138-0,1402 сома, продают по 0,205-0,2056 сома. Официальный курс — 0,1999 сома (снижение на 0,2 процента).

Нацбанк в мае один раз скупал доллары на валютном рынке. С начала этого года это шестая интервенция по покупке валюты. Всего с начала 2024-го НБ КР изъял с рынка $113 миллионов 350 тысяч.