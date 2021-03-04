16:27
USD 84.80
EUR 101.16
RUB 1.14
Экономика

Выявлен незаконный ввоз товаров в Кыргызстан на нескольких пунктах пропуска

На пунктах учета товаров близ контрольно-пропускных пунктов, расположенных на кыргызско-казахстанском участке госграницы, установили факты нарушений при ввозе ряда товаров из стран-членов ЕАЭС. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

На контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» пресечена попытка провести 40 тонн аммофоса (удобрение), 20 тонн водоэмульсии, 19 тонн полуфабрикатов, 20 тонн куриного фарша и 20 тонн мяса птицы. На КПП «Чалдовар» выявлен незаконный ввоз 70 кубометров пиломатериала, на КПП «Чон-Капка» — 20 тонн полиэтилена.

«У всех импортеров отсутствовали сопроводительные документы и справка налогового органа на ввоз товара. Материалы нарушений переданы в мобильную группу для проведения соответствующих мероприятий в рамках законодательства», — заключили в ГНС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/185377/
просмотров: 2035
Версия для печати
Материалы по теме
В Оренбург из Кыргызстана пытались незаконно провезти ядовитый рис
Фасоль и сухофрукты. Из Кыргызстана в Россию пытались провезти незаконный груз
Таможенники Кыргызстана задержали незаконный груз риса
Более $300 тысяч вывели из России в Кыргызстан по фиктивным договорам
В Москву пытались ввезти лук из Кыргызстана по недействительным документам
ГНС признала. Товары в Кыргызстан могут завозить без документов
Популярные новости
Коллектив &laquo;Кумтора&raquo; обратился с&nbsp;открытым письмом к&nbsp;президенту Кыргызстана Коллектив «Кумтора» обратился с открытым письмом к президенту Кыргызстана
Деньги от&nbsp;&laquo;Кумтора&raquo;. Миллионы долларов потратили не&nbsp;по&nbsp;назначению Деньги от «Кумтора». Миллионы долларов потратили не по назначению
Новым главой &laquo;Кыргызалтына&raquo; стал Маратбек Чолпонкулов Новым главой «Кыргызалтына» стал Маратбек Чолпонкулов
В&nbsp;Бишкеке продолжается рост цен на&nbsp;отдельные виды продуктов В Бишкеке продолжается рост цен на отдельные виды продуктов
Бизнес
Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару
Встречай весну с&nbsp;&laquo;народным&raquo; каталогом! Встречай весну с «народным» каталогом!
Весеннее настроение с каталогом от Globus Весеннее настроение с каталогом от Globus
Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака
7 марта, воскресенье
16:00
Чудаки парковки. Бишкекчане интересуются, когда нарушителей начнут наказывать Чудаки парковки. Бишкекчане интересуются, когда нарушит...
15:47
Скандал в Оперном. Ситуацию на балете «Лебединое озеро» спасли студенты
15:21
Скандал в Оперном. Депутат Жогорку Кенеша предлагает разобраться
15:09
В ДТП на Южной магистрали погиб пассажир такси
15:00
Мгновения жизни. Аламединское ущелье и озеро Ара-Коль