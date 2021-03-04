Выявлен незаконный ввоз товаров в Кыргызстан на нескольких пунктах пропуска

На пунктах учета товаров близ контрольно-пропускных пунктов, расположенных на кыргызско-казахстанском участке госграницы, установили факты нарушений при ввозе ряда товаров из стран-членов ЕАЭС. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

На контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» пресечена попытка провести 40 тонн аммофоса (удобрение), 20 тонн водоэмульсии, 19 тонн полуфабрикатов, 20 тонн куриного фарша и 20 тонн мяса птицы. На КПП «Чалдовар» выявлен незаконный ввоз 70 кубометров пиломатериала, на КПП «Чон-Капка» — 20 тонн полиэтилена.

«У всех импортеров отсутствовали сопроводительные документы и справка налогового органа на ввоз товара. Материалы нарушений переданы в мобильную группу для проведения соответствующих мероприятий в рамках законодательства», — заключили в ГНС.