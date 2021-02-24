12:52
USD 84.65
EUR 102.43
RUB 1.14
Экономика

Долги Кыргызстана. Почему страна может потерять свои объекты

На сегодня Экспортно-импортный банк Китая — крупнейший кредитор Кыргызстана. Поднебесной республика должна $1,7 миллиарда. Если не будем вовремя платить по счетам, то можем лишиться государственных объектов.

В Минфине заверяют, что пока такой угрозы нет, ведь Кыргызстан стабильно выполняет взятые на себя обязательства.

Но факт остается фактом. Списывать долги из-за сложной эпидемиологической ситуации Китай не собирается. Согласился только на отсрочку, но и она под вопросом.

На что брали деньги у КНР

Всего за счет Экспортно-импортного банка Китая в Кыргызстане реализовали или реализуют девять проектов на $2 миллиарда 87,6 миллиона. Все выделенные Китаем деньги — кредитные. Их выдали сроком на 20 лет со льготным периодом от 5 до 11 лет. Комиссия по займам составляет 1,5-2 процента годовых.

Это треть всего государственного долга страны и больше 40 процентов — внешнего. Больше всего займов приходится на 2012-2013 годы. Тогда мы заняли у Экспортно-импортного банка Китая $519,6 и $785,9 миллиона.

Самым дорогим оказался проект реабилитации альтернативной дороги север — юг. Изначально на него выделили $399,9 миллиона. Позже по проекту заключали концессионное и льготное кредитное соглашения. В итоге общая сумма кредитования только на этот проект составила $698,6 миллиона.

Есть еще два проекта, которые обошлись в копеечку. Это строительство линии электропередачи Датка — Кемин и модернизация ТЭЦ Бишкека. Они обошлись в $775,8 миллиона.

Уголовные дела будущие и настоящие

Экс-президент Алмазбек Атамбаев любил говорить, что именно благодаря ему в Кыргызстан удалось привлечь ресурсы для реализации крупных инвестиционных проектов. Более 90 процентов займов у Китая приходится именно на период его президентства.

Особой гордостью Алмазбека Атамбаева были проекты альтернативной дороги север — юг, ЛЭП Датка — Кемин и модернизации ТЭЦ.

Правда, после смены власти гордость проектами сменилась уголовными делами. Самым громким стало расследование по модернизации ТЭЦ. По версии следствия, по факту коррупции при подготовке, подписании и реализации проекта государству причинили ущерб на 5 миллиардов 439 миллионов сомов. На скамье подсудимых оказались руководители энергосектора и два премьер-министра.

Читайте по теме
Госдолг Кыргызстана. Как власти довели страну до банкротства

В итоге по делу о модернизации столичной ТЭЦ к разным срокам приговорены экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы. Бывший премьер-министр Сапар Исаков приговорен к 15 годам лишения свободы.

И это только начало. Генеральный прокурор Курманкул Зулушев уверен, что стоит внимательнее изучить реализацию проектов Датка — Кемин и строительства альтернативной дороги север — юг.

«Еще с депутатских времен (Курманкул Зулушев был депутатом Жогорку Кенеша. — Прим. 24.kg) считаю, что по проектам строительства автодороги север — юг, реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате, возведения ЛЭП Датка — Кемин, в общем, где-то по десяти громким фактам обязательно надо дать юридическую оценку», — заявил он.

Как отдавать будем

Возбужденные уголовные дела и аресты высокопоставленных чиновников не означают, что Кыргызстан сможет отказаться от взятых на себя обязательств. Даже пандемия коронавируса не заставила соседей смягчить условия. Кыргызстан пока так и не смог договориться даже об отсрочке долга.

Ранее сообщалось, что КНР согласилась временно приостановить получение от Кыргызстана платежей в счет обслуживания долга с применением процентной ставки на сумму отсрочки в 2 процента.

Эта отсрочка по приостановленным платежам до конца года составляет около $35 миллионов (2,8 миллиарда сомов).

«Переговоры с Китаем продолжаются, окончательное решение не принято. По предварительным данным, в случае подписания соглашения сумма отсрочки погашается равными долями в течение трех лет — с 2022 по 2024 год. При этом 2021-й будет льготным. Отсрочка будет платиться два раза в год. По итогам сумма возврата с учетом процентов составит $36,7 миллиона (2,9 миллиарда сомов), то есть переплата составит около $1,7 миллиона», — рассказали в Министерстве экономики и финансов.

Вернуть кредиты все равно придется, иначе рискуем остаться без государственной собственности. Это в недавнем интервью подтвердил и президент Садыр Жапаров.

«Наш внешний долг составляет около $5 миллиардов. Если мы не выплатим часть из них вовремя, потеряем многие наши объекты. Соглашения с такими условиями подписал Атамбаев. Но, даст бог, мы вовремя избавимся от всех долгов. Планы есть», — заявил Садыр Жапаров.

Правда, он не уточнил, чего конкретно может лишиться Кыргызстан.

В Минфине признались, что в подписанных с КНР соглашениях действительно есть норма, оговаривающая, что Эксимбанк Китая в случае несвоевременного погашения кредита кыргызской стороной имеет право потребовать возместить всю сумму кредита.

«Необходимо отметить, что правительство Кыргызстана выполняет все взятые на себя обязательства своевременно и в полном объеме», — заключили в ведомстве, заверив, что пока поводов для беспокойства нет.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/184395/
просмотров: 1106
Версия для печати
Материалы по теме
Госдолг Кыргызстана. Как власти довели страну до банкротства
Госдолг Кыргызстана. На каждого жителя приходится по $746,8
Кыргызстан может обменять госдолг на программы по климату и экологии
Китай выделит 18 правительственных стипендий для кыргызстанцев
Госдолг Кыргызстана. На каждого жителя приходится по $740,5
Канат Исаев обвинил Садыра Жапарова в связи со спецслужбами КНР. СМИ проверили
Китай будет и впредь придерживаться курса дружественных отношений с Кыргызстаном
На 1 января на счет для погашения госдолга поступило более 1 миллиона сомов
В Китае журналистке дали четыре года колонии за репортажи из Ухани
Объект, похожий на метеорит, упавший в Китае, может весить 10 тонн
Популярные новости
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;20&nbsp;февраля. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 20 февраля. Сколько денег семья тратит на еду
В&nbsp;Бишкеке десяток яиц стоит дороже, чем в&nbsp;Москве В Бишкеке десяток яиц стоит дороже, чем в Москве
Финансовая свобода. Как приучить себя экономить даже в&nbsp;кризисных условиях Финансовая свобода. Как приучить себя экономить даже в кризисных условиях
У&nbsp;юридических лиц осталась неделя на&nbsp;представление Единой налоговой декларации У юридических лиц осталась неделя на представление Единой налоговой декларации
Бизнес
Копить на&nbsp;жилье 11&nbsp;лет или взять ипотеку &laquo;‎Бай-Тушума&raquo; на&nbsp;15&nbsp;лет: что выгоднее? Копить на жилье 11 лет или взять ипотеку «‎Бай-Тушума» на 15 лет: что выгоднее?
Утверждены новые нормы по&nbsp;проектированию систем газоснабжения. Почему это важно Утверждены новые нормы по проектированию систем газоснабжения. Почему это важно
Смотрите Лигу чемпионов на&nbsp;канале Q&nbsp;Sport Arena в&nbsp;приложении O!TV Смотрите Лигу чемпионов на канале Q Sport Arena в приложении O!TV
Пополняйте MBank online без комиссии через мобильное приложение MegaPay Пополняйте MBank online без комиссии через мобильное приложение MegaPay
24 февраля, среда
12:50
Бывшего главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева оставили под стражей Бывшего главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева оставили под страж...
12:45
В Бишкеке на карантин закрыли школу. Там выявили COVID-19 у детей и учителей
12:42
Аккаунт бывшего премьера Сапара Исакова в Facebook взломали неизвестные
12:41
Сменила детям отчество на матчество. На активистку Алтын Капалову подали в суд
12:40
Дорогу Бишкек — Ош закроют до завтрашнего утра из-за плохой погоды