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Экономика

Руководители крупнейших туристических ассоциаций обсудили пути выхода из кризиса

11 февраля в рамках предстоящего Samarkand Tourism Forum прошел виртуальный круглый стол с участием руководителей туристических ассоциаций стран Центральной Азии. Цель — обсуждение сложившейся из-за пандемии ситуации на рынке туризма и выработка совместных мер по скорейшему восстановлению туристического сектора экономики. Об этом 24.kg сообщили организаторы встречи.

«Участники круглого стола признали, что прошедший год был провальным с точки зрения туризма. По словам представителя Кыргызстана Сергея Глуховерова, сложившаяся ситуация заставила туроператоров более креативно подойти к созданию туристических продуктов и использовать по максимуму все доступные для индустрии инновации», — говорится в сообщении.

Организаторы также отметили необходимость интеграции рынков. Нужны сквозные туристические маршруты и продукты, объединенные под общие стандарты. Виза Silk Road уже потеряла актуальность, так как Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан имеют безвизовый режим с более 50 странами. Однако виза могла бы символично объединить регион.

Существует проблема по трансграничному сотрудничеству между Казахстаном и Кыргызстаном. Остро стоит вопрос комфортного пересечения границ туристами.

«Необходимо разработать единый брендинг региона. Общего визуального представления и образа у Центральноазиатского региона на сегодня нет», — заметили организаторы круглого стола.

Участники отметили необходимость создания общей базы данных фото- и видеоматериалов государств Центральной Азии, чтобы коллеги из других регионов могли использовать их для разработки качественных туристических продуктов для зарубежного клиента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/183374/
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