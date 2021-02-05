Помощь фермерам. Стартует проект финансирования сельского хозяйства

В Кыргызстане началась реализация проекта «Финансирование сельского хозяйства — 9». Соответствующее решение подписал премьер-министр Улукбек Марипов.

По данным пресс-службы правительства, решение принято в целях успешного проведения весенних полевых работ и своевременного финансирования сельскохозяйственных субъектов.

Целевыми отраслями в рамках реализации проекта станут животноводство, растениеводство и переработка сельскохозяйственной продукции.

Предусмотрены выгодные процентные ставки в размере 6, 8 и 10 процентов годовых.

Период кредитования составит до 60 месяцев, исходя из целевой отрасли:

• 10 процентов годовых для фермеров, занимающихся животноводством и растениеводством;

• 8 процентов годовых для хозяйствующих субъектов в категории животноводства и растениеводства, обязующихся заключить договоры и/или контракты с предприятиями пищевой перерабатывающей промышленности, участвующими в данном проекте.

Финансирование также предусмотрено для следующих хозяйствующих субъектов категории растениеводства:

водосберегающие технологии полива — капельное орошение, дождевание;

тепличное хозяйство;

интенсивное садоводство;

органическое сельскохозяйственное производство.

6 процентов годовых предусмотрено для предприятий пищевой перерабатывающей промышленности.