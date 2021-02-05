Помощь фермерам. Стартует проект финансирования сельского хозяйства

В Кыргызстане началась реализация проекта «Финансирование сельского хозяйства — 9». Соответствующее решение подписал премьер-министр Улукбек Марипов.
По данным пресс-службы правительства, решение принято в целях успешного проведения весенних полевых работ и своевременного финансирования сельскохозяйственных субъектов.
Целевыми отраслями в рамках реализации проекта станут животноводство, растениеводство и переработка сельскохозяйственной продукции.
Предусмотрены выгодные процентные ставки в размере 6, 8 и 10 процентов годовых.
Период кредитования составит до 60 месяцев, исходя из целевой отрасли:
• 10 процентов годовых для фермеров, занимающихся животноводством и растениеводством;
• 8 процентов годовых для хозяйствующих субъектов в категории животноводства и растениеводства, обязующихся заключить договоры и/или контракты с предприятиями пищевой перерабатывающей промышленности, участвующими в данном проекте.
Финансирование также предусмотрено для следующих хозяйствующих субъектов категории растениеводства:
- водосберегающие технологии полива — капельное орошение, дождевание;
- тепличное хозяйство;
- интенсивное садоводство;
- органическое сельскохозяйственное производство.
6 процентов годовых предусмотрено для предприятий пищевой перерабатывающей промышленности.