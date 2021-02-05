08:45
USD 84.80
EUR 101.64
RUB 1.12
Экономика

Помощь фермерам. Стартует проект финансирования сельского хозяйства

В Кыргызстане началась реализация проекта «Финансирование сельского хозяйства — 9». Соответствующее решение подписал премьер-министр Улукбек Марипов.

По данным пресс-службы правительства, решение принято в целях успешного проведения весенних полевых работ и своевременного финансирования сельскохозяйственных субъектов.

Целевыми отраслями в рамках реализации проекта станут животноводство, растениеводство и переработка сельскохозяйственной продукции.

Предусмотрены выгодные процентные ставки в размере 6, 8 и 10 процентов годовых.

Период кредитования составит до 60 месяцев, исходя из целевой отрасли:

• 10 процентов годовых для фермеров, занимающихся животноводством и растениеводством;

• 8 процентов годовых для хозяйствующих субъектов в категории животноводства и растениеводства, обязующихся заключить договоры и/или контракты с предприятиями пищевой перерабатывающей промышленности, участвующими в данном проекте.

Финансирование также предусмотрено для следующих хозяйствующих субъектов категории растениеводства:

  • водосберегающие технологии полива — капельное орошение, дождевание;
  • тепличное хозяйство;
  • интенсивное садоводство;
  • органическое сельскохозяйственное производство.

6 процентов годовых предусмотрено для предприятий пищевой перерабатывающей промышленности.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/182372/
просмотров: 194
Версия для печати
Материалы по теме
Более 6 миллиардов сомов выделит Минсельхоз на поддержку фермеров
Токтогазиев: Кыргызстан намерен экспортировать в Китай до 60 тонн мяса в день
Более 60 новых предприятий открылось в Кыргызстане в 2020 году
Свыше $705 тысяч получит Минсельхоз от Всемирного банка
В Минсельхозе рассказали, сколько потребуется на льготные кредиты для фермеров
Тилек Токтогазиев: Сельское хозяйство Кыргызстана надо не жалеть, а развивать
Тилек Токтогазиев рассказал о первых 40 днях работы на посту главы Минсельхоза
Новую службу частных агрономов создали на Иссык-Куле
Кыргызстан увеличит экспорт экологически чистой сельскохозяйственной продукции
Минсельхоз: В этом году высокая урожайность пшеницы
Популярные новости
Бизнес обеспокоен новой структурой правительства Бизнес обеспокоен новой структурой правительства
В&nbsp;феврале топливо в&nbsp;Кыргызстане подорожает В феврале топливо в Кыргызстане подорожает
Минфин не&nbsp;реагирует на&nbsp;замечания Счетной палаты. Нарушения повторяются Минфин не реагирует на замечания Счетной палаты. Нарушения повторяются
Цены на&nbsp;топливо вырастут, потому что депутаты парламента хотят увеличить акциз Цены на топливо вырастут, потому что депутаты парламента хотят увеличить акциз
Бизнес
Алия Чыныбаева назначена председателем правления ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; Алия Чыныбаева назначена председателем правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»
1+1. Получи телефон в&nbsp;подарок при покупке смартфона Tecno Camon&nbsp;12 Air 1+1. Получи телефон в подарок при покупке смартфона Tecno Camon 12 Air
Дело Дуйшенбека Зилалиева. Свидетели обвинения отказались от&nbsp;своих показаний Дело Дуйшенбека Зилалиева. Свидетели обвинения отказались от своих показаний
Новые тарифные планы &laquo;Интернет&raquo; и&nbsp;&laquo;Звонки&raquo; от&nbsp;MegaCom! Новые тарифные планы «Интернет» и «Звонки» от MegaCom!
5 февраля, пятница
08:44
Эксперт назвал причины невосприимчивости некоторых людей к COVID-19 Эксперт назвал причины невосприимчивости некоторых люде...
08:29
Помощь фермерам. Стартует проект финансирования сельского хозяйства
08:17
Сегодня в Алматы пройдет встреча премьер-министров стран ЕАЭС
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
4 февраля, четверг
23:53
Новый американский истребитель F-15EX впервые поднялся в небо
23:09
Одна из самых красивых гимнасток мира, которая завершила карьеру
22:51
В Новопокровке убили несколько десятков собак. Осторожно, фото и видео!
22:37
Тумбу с надписью «Бишкек» заметили в изоляторе, где сидят сторонники Навального
22:21
Депутат Кубанычбек Жумалиев водворен в СИЗО ГКНБ