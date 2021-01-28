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Экономика

В Кыргызстане наблюдается диспропорция в налоговом администрировании

В ходе аудита отмечена диспропорция в налоговом администрировании Кыргызстана.  К таким выводам пришли в Счетной палате, изучив деятельность Государственной налоговой службы в 2019 году.

Отмечается, что диспропорция проявляется в несправедливой налоговой нагрузке субъектов и отраслей промышленности, строительства и услуг, применяющих на протяжении многих лет облегченные режимы налогообложения и применения контрольно-кассовых машин.

«В последние годы наблюдается рост предоставляемых налоговых льгот и освобождений отдельным категориям налогоплательщиков, что приводит к выпадениям доходов бюджета и нарушению принципа справедливости налогообложения отдельных субъектов. В 2019 году выпадения налогов, связанные с предоставленными освобождениями на законодательной основе, составили 29,2 миллиарда сомов», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/181552/
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