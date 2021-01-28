Transparency International: Борьба с коррупцией в Кыргызстане декларативна

Индекс восприятия коррупции (ИВК) за 2020 год в Кыргызстане показывает, что коррупция подрывает систему и усугубляет нарушение демократических принципов на фоне пандемии COVID-19. Об этом сообщает международная организация Transparency International.

По результатам исследования за прошлый год, КР заняла 124-е место из 180 стран в Индексе восприятия коррупции.

«Кыргызстан получил 31 балл из 100, оказавшись в одном ряду с Кенией, Мексикой и Пакистаном. Хотелось бы отметить, что положение мест не является главным в рейтинге, так как количество государств может увеличиваться либо уменьшаться. Главным показателем является количество полученных баллов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с 2015 по 2020 год показатель КР в индексе изменился с 28 до 31 балла в 2020-м.

«Ежегодные небольшие изменения связаны с тем, что системное противодействие коррупции подменялось точечными уголовными делами, существующие антикоррупционные инструменты не развивались, отсутствовала политическая воля к реальным изменениям, поэтому и противодействие коррупции обречено было оставаться декларативным», — отмечается в исследовании.

По мнению экспертов Transparency International, точечные меры, принимаемые органами власти, которые отвечают за противодействие коррупции, а также локальные поправки к законодательству не способны кардинально изменить ситуацию в нашей республике. Для этого необходимо выстраивать инклюзивную систему согласования интересов общественных акторов, которая не позволит власти принимать необдуманные решения в интересах узкой группы лиц.

Исследование уровня восприятия коррупции 180 стран мира показало, что более двух третей государств набрали менее 50 баллов по ИВК в этом году при среднем показателе всего 43. Данные показывают, что, несмотря на определенный прогресс, большинству государств все еще не удается эффективно бороться с коррупцией.

Лучшие страны — Дания и Новая Зеландия с показателями 88, за ними следуют Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария с оценками по 85 баллов каждая. На последнем месте находятся Южный Судан и Сомали, набравшие 12 баллов, за которыми следуют Сирия (14), Йемен (15) и Венесуэла (15).

Среди стран СНГ и географических соседей Кыргызстана улучшили свои позиции Казахстан — с 34 до 38 баллов и поднялся со 113-го на 94-е место, Армения — с 42 до 49 баллов и поднялась с 77-го места на 60-е, и традиционно Грузия имеет хорошие позиции — 56 баллов, как и в прошлом году. Узбекистан улучшил свои позиции на один балл и получил 26 баллов по сравнению с прошлым годом, и Таджикистан остался на прежней позиции с 25 баллами, как и в прошлом году.

Исследовательский анализ показывает взаимосвязь между уровнем восприятия коррупции и политической целостностью в стране.

Государства, в которых финансирование предвыборных кампаний и политических партий подвержено чрезмерному влиянию со стороны заинтересованных лиц, в меньшей степени способны бороться с коррупцией.

В странах с хорошими показателями индекса действуют более строгие правила финансирования избирательных кампаний и широко применяются политические консультации с участием различных акторов (представителей общественности, бизнеса и тому подобное).

В государствах, где положения и нормативно-правовые акты, касающиеся финансирования избирательных кампаний, являются всеобъемлющими и применяются систематически, средний показатель ИВК составляет 70 баллов, в то время как в странах, где такие положения и акты либо отсутствуют, либо применяются неэффективно, средний показатель составляет 34 и 35 баллов соответственно. Шестьдесят процентов государств, значительно улучшивших свое положение в ИВК с 2012-го, усовершенствовали правила, касающиеся источников финансирования избирательных кампаний.

Страны, в которых политические консультации проходят с участием важных акторов (представителей общественности, бизнеса), в среднем получают 61 балл. Напротив, там, где политические консультации практически отсутствуют, средний показатель составляет всего 32 балла. В подавляющем большинстве государств, чье положение в ИВК значительно ухудшилось с 2012 года, в процесс принятия политических решений не вовлечены наиболее важные представители политики, общественности и бизнеса.