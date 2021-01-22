Перевод ТЭЦ на газ. «Газпром» готов дать скидку 25 процентов

Ведутся переговоры о возможном переходе ТЭЦ Бишкека на природный газ. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя генерального директора по экономике и финансам ОсОО «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.

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По его словам, правительство уже обратилось в «Газпром Кыргызстан» с просьбой о предоставлении льгот. В ответ компания дала свои расчеты и ту минимальную цену, за которую готовы продавать топливо.

«Но мы не можем опуститься ниже той стоимости, по которой сами покупаем газ. Мы дали очень привлекательную цену, скидка составила более 25-30 процентов. ТЭЦ Бишкека и «Электрические станции» расчеты получили. Мы ежедневно обсуждаем этот вопрос с кабмином и Нацэнергохолдингом», — рассказал Арзымат Алдаяров.

Сейчас рассматривается два варианта перевода ТЭЦ Бишкека на газ. Первый предполагает, что зимой теплоэлектроцентраль будет работать на газе, а летом на угле. В этом случае потребление составит 395-400 миллионов кубометров природного газа. Второй вариант — круглогодичный режим работы ТЭЦ на голубом топливе. В этом случае объект будет потреблять 515-520 миллионов кубометров газа.

«В 1991-1992 годах ТЭЦ потребляла порядка 1 миллиарда кубометров газа в год. И все котлоагрегаты, по крайней мере, на старой части, спокойно могут работать на газе. При этом скидки, которые мы озвучили, в том числе и включают эффект увеличения объемов, когда расценки становятся ниже при увеличении потребления топлива», — заключил замгендиректора «Газпром Кыргызстан».